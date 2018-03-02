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200 тысяч граждан РФ зачистим за неделю — Сенченко
В Киеве обещают дать неделю на выселение из Крыма граждан Российской Федерации, приехавших на полуостров после его воссоединения с РФ.
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Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Рады, глава общественной организации «Сила права» Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам политика, на полуостров из России переехали 200 тысяч человек, расселившись преимущественно в Севастополе.
«Порядка двухсот тысяч человек. В Севастополе пытаются организовать подготовленный в Москве новый генеральный план Севастополя и одна из задач — увеличить емкость города как военной базы. Эти 200 тысяч, значительная часть из этих завезенных россиян, как раз засела в Севастополе и окрестностях. Это не коллаборанты — это люди, которые должны будут быстро выехать с наших территорий после их деоккупации. Очень быстро. Неделя», — заявил Сенченко.
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