05.03.2018, Киев, Михаил Рябов

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«2,5 миллиарда для Украины – это победа России»

Проигрыш 2,5 миллиардов долларов Украине в Стокгольмском суде был умелой комбинацией «Газпрома», пишет на своей страничке в «Фейсбуке» киевский публицист Дмитрий Скворцов.

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«$2,5 млрд. по Стокгольму — это победа РФ. Данной суммой Россия пожертвовала (как пешкой): чтобы с развязанными руками подготовить разрыв действующих контрактов к моменту пуска новых обходных потоков. То есть, это цена развязывания рук», — рассуждает автор.

При этом Скворцов не уверен, что Украина получит и эти деньги. «Доживёт ли она до того времени, когда юридические моменты по оплате «штрафа» будут, наконец, урегулированы, ещё вопрос», – поясняет обозреватель.