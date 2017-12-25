25.12.2017, Донецк, Владимир Гладков

1 572 просмотров

Патриарх Кирилл может стать главным миротворцем Донбасса

Сегодняшняя встреча патриарха РПЦ Кирилла, глав ЛДНР, а также киевских представителей по вопросу обмена пленными может стать эффективным толчком в направлении мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение в интервью ресурсу «Daily Storm» выразил журналист Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Пегова, роль патриарха в переговорном процессе действительно огромная, поскольку именно представитель РПЦ больше всего повлиял на украинскую сторону, благодаря чему и были достигнуты договорённости.

«Я не имею в виду Медведчука, – патриарх повлиял на тех представителей Киева, которые изначально противились этому обмену и пытались его всячески сорвать. Благодаря его авторитету ситуацию удалось вывести из тупика. Возможно, именно роль Кирилла здесь вообще стала решающей», – считает журналист.

Такого же мнения придерживается корреспондент «Комсомольский правды» Александр Коц, говорится в материале Daily Storm.

«Я прекрасно понимаю, что у Русской Православной Церкви есть все шансы для того, чтобы стать главным примирителем. Тем более, что сам патриарх говорит, что этот обмен – только начало, которое было положено большому процессу. В будущем всё это может перерасти в очень интересный формат, от которого лично я жду большего, чем просто обмен пленными», – заявил Коц.

Таким образом, как считает сам Пегов, мирные переговоры могут выйти на совершенно новый уровень:

«Патриарх может, и должен выступать в роли миротворца. Людей, которые разрознены на политической почве, можно попробовать объединить на основе общей веры и, тем самым, достучаться до их сердец», – отметил Семён Пегов.