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Патриарх Кирилл может стать главным миротворцем Донбасса
Сегодняшняя встреча патриарха РПЦ Кирилла, глав ЛДНР, а также киевских представителей по вопросу обмена пленными может стать эффективным толчком в направлении мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
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Такое мнение в интервью ресурсу «Daily Storm» выразил журналист Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Пегова, роль патриарха в переговорном процессе действительно огромная, поскольку именно представитель РПЦ больше всего повлиял на украинскую сторону, благодаря чему и были достигнуты договорённости.
«Я не имею в виду Медведчука, – патриарх повлиял на тех представителей Киева, которые изначально противились этому обмену и пытались его всячески сорвать. Благодаря его авторитету ситуацию удалось вывести из тупика. Возможно, именно роль Кирилла здесь вообще стала решающей», – считает журналист.
Такого же мнения придерживается корреспондент «Комсомольский правды» Александр Коц, говорится в материале Daily Storm.
«Я прекрасно понимаю, что у Русской Православной Церкви есть все шансы для того, чтобы стать главным примирителем. Тем более, что сам патриарх говорит, что этот обмен – только начало, которое было положено большому процессу. В будущем всё это может перерасти в очень интересный формат, от которого лично я жду большего, чем просто обмен пленными», – заявил Коц.
Таким образом, как считает сам Пегов, мирные переговоры могут выйти на совершенно новый уровень:
«Патриарх может, и должен выступать в роли миротворца. Людей, которые разрознены на политической почве, можно попробовать объединить на основе общей веры и, тем самым, достучаться до их сердец», – отметил Семён Пегов.
Метки: обмен пленными, патриарх Киоилл
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