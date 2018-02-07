07.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Колониальная демократия, Политика, США, Украина

40 депутатов сбежали из Рады на завтрак к Трампу


На так называемый «молитвенный завтрак» с президентом США, который ежегодно происходит в Вашингтоне, в разгар парламентской работы отправились порядка сорока депутатов Верховной Рады.  Об этом с трибуны заявил депутат Игорь Шурма, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

По его словам, возможно, дешевле было бы пригласить самого президента США на Украину и оплатить организацию встречи в Киеве.

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«По инсайдерской информации, порядка сорока народных депутатов сейчас поехали в США на молитвенный завтрак. Кстати, экономистам бы посоветовал изучить вопрос — может быть, лучше сюда пригласить президента США, это дешевле выйдет. И люди будут на работе, и молитвенный завтрак состоится», — заявил Шурма.

Напомним, по разным данным, стоимость участия в «молитвенном завтраке», куда приглашаются самые влиятельные политики и лоббисты со всего мира, может достигать десятков тысяч долларов.

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