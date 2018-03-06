06.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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50 тысяч человек, обслуживающих украинскую ГТС, останутся без работы

После того, как действующий контракт украинского «Нафтегаза» с российским «Газпромом» закончится, и транзит пойдет по строящимся сегодня газопроводам в обход «незалежной», без работы останутся минимум 50 тысяч человек, обслуживающих украинскую ГТС.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, Украина будет терять порядка 2,5 миллиардов долларов в год, которые получает сегодня за транзит российского газа в Европу.

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«Для того, чтобы наша труба была окупаема, ей нужно минимум 60 миллиардов кубометров газа в год транспортировать. На данный момент это около 80-90 миллиардов кубометров, и годовую прибыль от транзита мы получаем 2,5 миллиарда долларов.

Для понимания — мы просим у МВФ какой-то один миллиард кредита транш, а тут мы в год получаем 2,5 миллиарда долларов. При этом не стоит забывать о социальной структуре газотранспортной системы. Во всей этой системе работают около 50-ти тысяч человек. Это огромное количество людей», — заявил Якубин.