02.02.2018, Киев, Игорь Петров

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70 процентов украинцев ужаснулись от «успехов» майданщиков

В украинском обществе нет доверия к политикам, антирейтинги которых просто зашкаливают.

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Так прокомментировал результаты недавнего соцопроса исследование компании Gfk Ukraine директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Например, 71% украинцев считают, что страна движется не туда. 66% считают, что за последний год экономическая ситуация в стране ухудшилась. Где рост зарплат, рост ВВП? На общественном мнении это пока что не очень отображается. 77% категорически не доверяют президенту, являются его противниками. Если сравнивать с исследованием «Успешной Украины», то антирейтинги украинских политиков зашкаливают. Самый маленький антирейтинг, Анатолия Гриценко – 56%. Самый большой – у Яценюка, 89%», — сказал политолог.

Он также обратил внимание, что ключевой проблемой страны 48% украинцев назвали коррупцию, на второе место поставил войну войну — 42%, а на третье — рост цен – 41%.

«Но если поставить вопрос по-другому, «что больше всего волнует лично вас», то рост цен – 69%. То есть 70% украинцев волнует рост цен. Война – 26%. Обратите внимание – разрыв в три раза. 25% — бедность, безработица, коррупция, девальвация», — отметил Бортник.

Опрос был проведен компанией GfK Ukraine по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (МРИ). Опрос проводился с 14 сентября по 10 октября 2017 года по случайной выборке, включавшей 2400 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и имеющих право голоса. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Дополнительно было опрошено 4800 респондентов в Днепре, Хмельницком, Мариуполе и Николаеве (т.е. 1200 респондентов в каждом городе). Статистическая погрешность не превышает 1,7% в сторону увеличения / уменьшения, а коэффициент досягаемости составил 63,7%.