15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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74 львовянина заболели корью, эпидемия ширится

Во Львове по состоянию на 15 января корью заболели 74 человека, среди которых 49 детей школьного возраста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил городской глава Львова Андрей Садовый, сообщает пресс-центр Львовской городской администрации.

«Имеем сегодня 74 человека больных, из них 49 — дети, но все школьного возраста. Будут приниматься решения, которые будут рекомендательными для городской власти», — подчеркнул он.

Всего на Украине по данным Минздрава, корью заболели 2 тысячи человек.