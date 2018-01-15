15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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74 львовянина заболели корью, эпидемия ширится
Во Львове по состоянию на 15 января корью заболели 74 человека, среди которых 49 детей школьного возраста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом заявил городской глава Львова Андрей Садовый, сообщает пресс-центр Львовской городской администрации.
«Имеем сегодня 74 человека больных, из них 49 — дети, но все школьного возраста. Будут приниматься решения, которые будут рекомендательными для городской власти», — подчеркнул он.
Всего на Украине по данным Минздрава, корью заболели 2 тысячи человек.
Метки: корь, Львов, медицина, местная власть, эпидемия
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18:13 14 январяУкраина отправляет в «АТО» людей с судимостями
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17:24 15 январяСобчак назвала жителей Крыма неполноценными, но голоса их за себя примет
17:00 15 январяВ СБУ подсчитали: за два месяца «рубить бабло» на Украину вьехали 49 российских артистов
15:56 15 январяВ Киеве догадались: Возвращение кораблей – план Путина по разорению Украины
15:33 15 январяВ России возбудили еще два дела против украинских военных
13:43 15 январяРоссия не против появления миротворцев ООН на своей границе с Украиной
13:22 15 январяЛавров объяснил, где находится реальное место Украины
12:56 15 январяЗапад благословил альянс исламистов и правосеков
12:40 15 январяЗапад раскусил украинскую попытку запудрить мозги
12:32 15 январяУкраине объяснили, что Крым не входит в понятие ее территориальной целостности
12:18 15 январяЛавров поставил на место украинского провокатора
11:21 15 январяВ Раде паника — Россия и Польша готовят раздел Украины по Збручу
11:09 15 январяВ США заговорили об исторических правах России на Крым
9:44 15 январяТымчук признал, что из Крыма ВСУ получат лишь груду металлолома сомнительной ценности
8:25 15 январяНа Олимпиаде в Корее может появиться сборная СССР
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23:33 11 январяНачались учения по уничтожению неприятельских кораблей у берегов Крыма
23:15 11 январяВласти Украины обложат «налогом на АТО» артистов, выступающих в России
22:52 11 январяЖириновский наорал на украинского политолога и выгнал его из студии
22:38 11 январяПредложение Путина забрать корабли из Крыма оказалось троллингом украинцев
22:06 11 январяНа украинском ТВ разглагольствуют о капитуляции России и выплате репараций Киеву
21:54 11 январяУкраинские пограничники похвастались, что с начала года успели унизить спецпроверками 25 тысяч россиян
21:18 11 январяДелегация УПЦ Московского Патриархата отказалась от встречи с Путиным
20:35 11 январяПутин считает, что Россия и Украина скоро помирятся
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