22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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9 украинцев погибли от взрыва отеля в Кабуле

В результате теракта в Кабуле погибли девять граждан Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими, сообщает Радио Свобода.

«14 иностранцев погибли, в том числе, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Греции и девять граждан Украины. Личности еще трех других пока неизвестны. Вскоре мы их идентифицируем», — заявил Рахими.

Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк подтвердил эту информацию и рассказал о погибших в результате теракта в Кабуле украинцах. Правда, Киев подтвердил гибель лишь семи соотечественников. Среди погибших четверо сотрудников авиакомпании «Украинские крылья», в частности две женщины, двое сотрудников украинской авиакомпании «Урга», которая базируется в городе Кировограде, и еще один гражданин, который сотрудничал с афганской авиакомпанией KamAir напрямую.

«Все семь граждан Украины — их тела идентифицированы, в Кабул прибыл наш консул, он оформит необходимые документы и будет координировать вопросы доставки погибших наших сограждан на родину. Еще 19 украинцев, которые жили в Intercontinental, или не пострадали, или получили незначительные телесные повреждения, они были своевременно доставлены в безопасное место на военную базу в Кабуле», — отметил посол.

По его словам, они в ближайшее время вернутся на родину.

«По состоянию на сегодня многие из них уже или вернулись в свои офисы в Кабуле, или выехали в отель Intercontinental, чтобы забрать там личные вещи и документы, и в ближайшие дни они должны вернуться на родину рейсовыми самолетами. Этими вопросами занимаются авиакомпании, в которых они работают, и наш консул, который сегодня прибыл в Кабул», — рассказал дипломат.

В свою очередь, глава МИД Павел Климкин заявил, что количество погибших украинцев еще может вырасти.

Напомним, 20 января группа вооруженных людей совершила нападение на Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле. По меньшей мере 18 человек погибли, из них 14 иностранцев.