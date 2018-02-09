09.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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«А мы тут телимся» — на украинском ТВ шокированы популярностью Путина в Европе

Обычные граждане стран Евросоюза не скрывают, что хотели бы себе таких же национальных лидеров, как президент РФ Владимир Путин.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня Путин, чтоб вы понимали, очень популярен в Германии, в Италии, в Нидерландах — зайдите и спросите, походите по улицам и спросите: «Как Путин вам?». Они говорят: «Нам бы такую сильную руку, россиянам повезло. Вот и вся история, а мы тут телимся», — заявил Гордон.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Германии появились плакаты с призывом «Выберите Путина канцлером».