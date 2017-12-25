25.12.2017, Киев, Дмитрий Скворцов

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А нас за що? Митрополит УПЦ МП, заигрывавший с бандеровцами, внезапно «прозрел»

По случаю первого в истории Украины государственного празднования католического и протестантского Рождества, с обращением к пастве выступил глава Синодального отдела УПЦ (МП) по делам пастырской опеки казачества и духовно-физического воспитания молодёжи митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

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«Это чистой воды антинародный антиправославной политический проект», – заявил митрополит. Он напомнил, что для УПЦ (МП) и некоторых поместных Православных Церквей, «непререкаемым авторитетом является мнение монашеской республики, нерушимой крепости православных традиций – Святой горы Афон, где Рождество Христово отмечается 7 января».

По мнению запорожского владыки, «законодатели, которые проголосовали за эту дату» оправдывают свои действия «европейской интеграцией, с которой они связывают извращение нравов и противоестественное мировоззрение, чуждое Богом установленному взгляду на человеческое бытие». И он уверен, что депутаты «не были мотивированны защитой прав человека».

«Данный проект направлен на отрыв наших граждан от Православной веры, уничтожение многовековых православных традиций украинского народа», – считает архиерей и указывает на страны Европы, в которых «уже забыли, с чем связан праздник «Рождества Христова», называя его просто «Х- mas» или «светлый день».

Также архипастырь замечает по поводу парламентариев, что «если бы эти политики думали о правах человека, то, например, не забыли бы о мусульманских праздниках, так как мусульман, граждан Украины, больше чем католиков и протестантов, вместе взятых».

«Такими решениями, политики, которые действуют и от нашего имени… пытаются нас маргинализировать, хотят загнать в «православные гетто», – заключает митр. Лука и просит «не предать подвиг» запорожских казаков, которые «до последней капли крови сражались за нашу Православную веру, защищали календарную традицию, которую, как и сейчас, хотели изменить на григорианский лад».

«Сохраняя традиции нашего народа, сохраним нашу Родину – Украину!», – призывает архиерей УПЦ (МП), который, как известно, ради сохранения Украины, благословляет молебны за «защитников границ Украины от врагов», вручает церковные награды волонтёрам «АТО», запрещает в служении священников за «поступки, которые могут быть расценены как проявление сепаратизма». В частности, за ношение на 9 мая вне храма ленты великого православного святого – Георгия Победоносца.

Но противоречивым выглядит обращение митрополита Запорожского в большей степени из-за того, что именно он четыре года назад агитировал ту самую евроинтеграцию, которую, оказывается, нынешние депутаты «не так понимают». Судя же по пониманию самого высокопреосвященного евроагитатора, он полагал, что из Европы Украина возьмёт только упомянутые в его сегодняшнем обращении «права человека», а всё остальные прелести они нам ни через какие европроходы не впихнут.

Но тогда возникает вопрос: это недопонимание сути вещей или лицемерие? Что, впрочем, в равной степени пагубно для паствы такого пастыря. Ибо, не митрополит ли Лука своим маниакальным украинством ещё больше отрывает своих чад духовных от Православной веры? Похоже, он не в состоянии понять, что «данный проект (окатоличивания) направлен» не на «уничтожение традиций украинского народа», а на их преумножение. Ибо проект «Украина» – и есть уничтожение многовековых традиций исконно православной малорусской народности, к каковой себя относили запорожские казаки, даже не подозревавшие, что их когда-нибудь нарекут «украинцами».

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