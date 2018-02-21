21.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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ЕС, Политика, Россия, Украина, Энергетика

Абсолютная двуличность! – на украинском ТВ костерят Европу


Страны Евросоюза во главе с Германией демонстрируют «абсолютную двуличность», декларируя необходимость защиты Украины от России, одновременно с этим осуществляя с Москвой невыгодные для Киева проекты вроде трубопровода «Северный поток-2».

Такое мнение вовремя беседы на тему «Украина – форпост Европы. Европа не в курсе» на канале UMN выразил украинский эксперт-международник Евгений Жеребецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему они строят вторую ветку «Северного потока»? Они же прекрасно понимают, что Литва, Польша и Украина оказываются без газа. Они сами декларируют, что нас надо защищать, «россияне плохие», и вдруг внезапно строят новую ветку газопровода. Это, на самом деле, абсолютная двуличность, которую демонстрирует Европа», – сокрушается Жеребецкий.

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