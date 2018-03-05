05.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

«Абсолютное перемирие» в Донбассе не продлилось и дня


Сегодня утром ВСУ нарушили режим прекращения огня, который должен был вступить в силу с 5 марта.

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Об этом сообщают в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня в 11:10 украинские силовики совершили обстрел территории ДНР по направлению населённый пункт Водяное – населённый пункт Ленинское. Было зафиксировано применение крупнокалиберного стрелкового, стрелкового оружия, а также ведение огня снайперскими группами противниками», – отмечается в сообщении.

В оперативном командовании ВС ДНР также сообщают, что кроме этого сегодня около 04:30 утра вблизи посёлка Гольмовский украинский снайпер обстрелял коммунальную машину предприятия «Простор».

Напомним, что начиная с 01:00 (мск) 5 марта 2018 г. согласно достигнутой Минской контактной группой договорённости, вступило в силу возобновлённое обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня.

Факт нарушения украинскими военнослужащими режима «абсолютной тишины» у себя в телеграмм-канале прокомментировал донецкий журналист Сергей Макаренко.

«Это рекорд, друзья. Абсолютное перемирие продлилось 10 часов 10 минут. Инсайд – следующее перемирие будет называться «Пасхальное», – пишет журналист.

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