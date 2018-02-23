23.02.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Ад на границе Крыма и Украины: Свидетельства из Киева

Чем ближе годовщина начала Крымской весны, тем больше распирает украинские СМИ, чиновников и «гражданских активистов» собираться для обсуждения темы потерянного полуострова.

Сегодня в Киеве сошлась обкашлять «Результаты пресс-тура для украинских СМИ «Дорогой в Крым» очередная порция лишенцев, не имеющая никакого отношения к СМИ.

Заявлено участие в сходке: А. Седова, «аналитика» «Крымской правозащитной группы»; С. Мокренюка, главы управления по вопросам «АРК и города Севастополя» при Миноккупации; Т. Талашевой из «Крым SOS»; А. Павличенко, исполнительного директора «Украинской хельсинской группы по правам человека»; а также прокурора В. Мозговой из прокуратуры виртуальной «Автономной Республики Крым».

Под Миноккупацией подразумевается украинское Министерство по делам временно оккупированных территорий и внутренних перемещённых лиц.

Тему сходки задал представитель Миноккупации Мокренюк, поскольку именно это ведомство организовало контрольную автомобильную вылазку под девизом «Дорогой в Крым».

По словам Мокренюка, в 2017 году на Украине была принята программа, согласно которой при погранпунктах на въезде в Крым с украинской стороны должны быть организованы межведомственные сервисные центры, в которые могли бы обращаться граждане Украины, проживающие «на временно оккупированных территориях», для оказания им банковских, нотариальных и различных административных услуг.

Идея на первый взгляд неплохая: большинство персональных данных крымчан заперты в киевских базах данных, делиться которыми с Россией хунтари не намерены. Из-за этого крымчане вынуждены выезжать за справками в Неньку, терпеть поборы и унижения. И тут – внезапно – не надо далеко ехать, и всё необходимое можно оформить на украинских пограничных КПП. Казалось бы, неожиданный шаг навстречу к бывшим согражданам. Не тут-то было. В бюджет 2018 года не было заложено ни копейки на оборудование этих самых приграничных административных центров. Напрягает также, что в организации центров должны принять живейшее участие «прокуратура АРК» и СБУ.

Тем не менее, на одном из заседаний Кабмина вице-премьер Кубив якобы выбил необходимую сумму на обустройство таких центров, и «правозащита» вместе с чиновниками и представителями «гражданского актива» решила смотаться на КПВВ «Каланчак» и КПВВ «Чаплынка», чтобы лично пощупать понастроенное и ощутить степень комфорта организованного.

Выступающая второй «прокурор АРК» Мозговая была краткой и мутной. Жиночка сообщила про обязательное присутствие в пограничных админцентрах украинских силовиков, обозначив их помощь крымчанам следующим образом: «фиксация нарушений прав человека». Что конкретно подразумевалось под этой фразой, Мозговая не раскрыла, но тему вполне осветили выступавшие после неё спикеры.

«Хельсинский» старичок Павличенко раскритиковал сложившуюся «транспортную логистику» в районе украинских КПВВ. Он пожаловался на отсутствие регулярного транспорта, засилье «бомбил» и ломовые цены. Дедуля нелицеприятно высказался на счёт того, что на протяжении убитой 80-километровой трассы Херсон – Каланчак нет регулярного транспортного сообщения, и все дела пущены на самотёк. Общественник с негодованием поведал, что сложившаяся ситуация вредит имиджу Украины.

А кому сейчас легко? Система сложилась 4 года назад, с начала транспортной блокады Крыма самостийными ушлёпками. Это с российской стороны сразу за пограничными КПП расположена автобусная остановка с регулярным сообщением, откуда транспорт по расписанию отвезёт любого приезжего по хорошей дороге и за умеренную цену в Симферополь и далее везде.

Просто у сторон изначально были разные задачи. В российском Крыму – чтобы посещение полуострова происходило легко и комфортно. С украинской стороны – организовать узаконенное издевательство для всех, кто посещает Крым или уезжает из Крыма. Цели и задачи за 4 года не изменились.

Дедуля также поведал, что украинскими пограничниками открыт сезон охоты на громадян, въехавших в Крым паромом через Керченский пролив, и выезжающих через украинские КПВВ на перешейке. О том, какие меры принимает в их отношении погранслужба Украины, деятель сообщить не пожелал, упомянув вскользь о «серьёзных проблемах для нарушителей правил въезда и выезда».

«Аналитик» Седов из «Крымской правозащитной группы» спалил всю контору. Оказалось, что на украинских КПВВ нет никаких административных центров. На что выбивал деньги вице-премьер Кубив – так и осталось неясным. Ближайший центр находится в Херсоне, где обитает «представитель президента Украины по АРК». Отсюда понятно негодование предыдущего оратора, вынужденного трястись 70 км по убитой дороге, чтобы просто посмотреть обстановку вокруг украинских пограничных будок.

Седов подсластил пилюлю, сообщив, что вскоре (по слухам) распоряжением «представителя президента Украины в АРК» будет пущена электричка от ближайшей к Каланчаку станции до Херсона и обратно, что должно несколько облегчить доступ страждущих к заветным справкам, но не решит вопрос потраченного времени: дорога туда – обратно займёт не менее 4 часов. «Комиссия» намерена выдать ряд рекомендаций, чтобы админцентры были открыты как можно ближе к границе. В идеале – непосредственно на границе, а если нельзя – то в радиусе 50 км от Каланчака. Карта и компас – за свой счёт.

Через четыре года после начала Крымской весны украинская «правозащита» задумалась об отсутствии элементарных удобств со стороны украинской границы. Нет комнат отдыха, нет комнат матери и ребёнка, негде взять воды, нет туалетов — в конце концов! Счастливчики, прошедшие КПВВ «Чаплынка», вынуждены совершать 300-метровый забег до ближайшего сортира. В результате, люди проклинают Неньку, и сравнение организации перехода граждан с российской стороны делается не в пользу украинских пограничных служб.

Досталось и украинским таможенникам. Если к таможне на «Чаплынке» у «правозащиты» особых претензий нет, и по их информации любой, кто докажет въезд с личным барахлом на Украину с целью смены места жительства, пропускается без проблем, то к контингенту «Каланчака» возникло множество вопросов. В частности, местные таможенники твёрдо придерживаются разрешительного списка из 23 пунктов, в который входят лыжи, бинокль и переносной телевизор, а всё, что мимо, объявляется товаром со всеми вытекающими издержками для перевозчика.

В качестве бонуса зафиксировано отсутствие банкоматов и невозможность оплатить на месте таможенную пошлину. Ближайший банкомат расположен совсем неподалёку – в 30 км. Украинские таможенники предлагают въезжающим в Неньку громадянам быстренько смотаться к банкомату и оплатить пошлину, оставив все вещи на КПВВ. Причём, как заметил Седов, с купленных вещей до наступления эпохи «гидности» уже была удержана пошлина, но таможенников это вообще не волнует.

Соответственно, законодатели не озаботились составлением нормативных актов о том, что можно и чего нельзя ввозить на Украину, отчего таможенники пользуются этой лазейкой в меру своей коррумпированности.

Интересно организована встреча граждан, утративших украинские документы, но заявивших погранцам о своём украинском гражданстве. По словам Седова, пограничники вызывают ближайший наряд полиции, сидящий в 20 км от границы, и передают ему лицо без паспорта для выяснения личности. Теоретически громадянин без документов может позвонить на некую горячую линию, но фокус в том, что КПВВ является режимным объектом, где запрещён любой вид связи, кроме специальной.

Опять же, рядовые сотрудники украинских КПВВ лишены каких-либо нормативных документов о правах и обязанностях лиц, пересекающих пункты перехода, в связи с чем действуют бесконтрольно и в меру собственного понимания ситуации.

Координатор «Крым SOS» Ташева (грантоедская контора на содержании USAID и польского фонда «Солидарность», близкая к «меджлису») не сказала ничего нового, а только подчеркнула убогое положение дел на украинских пограничных КПП, порог которых переступают «длительное время живущие в оккупированном Крыму граждане Украины».

Впрочем, был в её речи один любопытный момент, когда она озвучила количество обращений крымских визитёров в херсонский ЦНАП (центр оказания админуслуг), каковых за 4 года (по её словам) было зафиксировано свыше 58 тысяч, большинство из которых приезжали так или иначе продлевать украинские паспорта.

«Правозащита» расценивает этих людей в качестве украинских лоялистов на полуострове, считает, что этим ресурсом разбрасываться грех и надобно создать для них все условия, ибо речь идёт о «деоккупации и реинтеграции» отколовшейся территории.

В остальном, спикеры с мольбой обращались к правительству и депутатскому корпусу Украины перевести решение этой проблемы из проблемной области в центр.

Очевидно, что у Киева, на словах демонстрирующего твёрдую решимость отвоевать Крым, эта задача далеко не первостепенная и уж, тем более, в их планы не входит создание комфортных условий для всех, кто проходит через украинские погранпункты на границе с российским Крымом. Наоборот, все последние решения украинских властей говорят о том, что регулярное посещение Крыма сотнями тысяч граждан Украины, собственными глазами видящих перемены к лучшему и человеческое к ним отношение на российских КПП, стало проблемой, от которой следовало бы побыстрее избавиться.

Уж скорее к вербовочным пунктам ГУР и СБУ на границе добавятся закрытые лагеря для перемещённых лиц, коими будут объявлены все въезжающие в Неньку крымчане, чем в Киеве разорятся на установку туалетов, комнат отдыха и водоразборных колонок для страдающих в очередях.