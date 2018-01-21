21.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Администрация Порошенко оказалась беззащитна перед спецслужбами России

Российские спецсужбы без проблем могут прослушивать Администрацию президента Украины и даже его личные переговоры. Об этом в эфире интернет-канала PolitekA заявил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, на Украине нет мощных средств защиты от прослушки даже первых лиц государства.

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«Если это целевое лицо, то они любым способом нас проконтролируют. Вас, меня или десятки других человек, включая Администрацию президента, к сожалению, которые не имеют чрезвычайно мощных средств защиты», — сказал эксперт.

«То есть, вы допускаете, что Россия может прослушивать президента Украины?» — уточнил журналист.

«Я допускаю, что в некоторых форматах — да. Когда он говорит по какому-то телефону, а часто бывает такой соблазн переговорить срочно, они спокойно его слушают», — заявил Маломуж.