26.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Администрация Трампа «потеряла невинность» на Украине

Военное значение поставок американских противотанковых ракет «джавелин» на Украину сильно преувеличено.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслубы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это не самая лучшая противотанковая ракета в мире. У них есть определенные преимущества на определенных расстояниях. И потом, 35 установок ничего не решают. Вообще противотанковые ракеты ничего не решают. Есть системы противодействия. Много мифов вокруг противотанковых ракет. С ними можно эффективно бороться, если правильно работать с танками, если будут работать сопровождающие войска. Тогда они имеют очень слабый эффект. Против танков всегда было лучшее только танк», — сказал Кедми.

Вместе с тем, он отметил символическую важность поставок «джавелинов».

«Это символический шаг. Если можно поставить эти ракеты, то дальше можно поставить другие виды оружия. Грубо говоря, американская администрация потеряла невинность в поставке летального оружия на Украину. Дальше они будут поставлять другое», — сказал Кедми.