01.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Администрация Трампа шокировала российского либерала, уехавшего в США

Российские либералы бьют тревогу — Трамп отказался говорить о санкциях против РФ в своем обращении к Конгрессу, а в Вашингтоне побывал находящийся под санкциями Сергей Нарышкин.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил, бывший советник президента РФ Владимира ПутинаАндрей Илларионов, перебравшийся в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера огромное письмо было направлено более, чем 20-ю конгрессменами и сенаторами в администрацию, в котором перечисляются пункты, которые администрация нарушила. В публикации этого фальшивого списка, который не отвечает ни на один из пунктов статьи 241 закона 33-64, там нет ни одного ответа на эти вопросы, это просто прямое вопиющее нарушение этого закона. Кроме этого, того же числа, 29-го администрация приняла решение не вводить против российского оборонного сектора никаких санкций, хотя по этому закону, 33-64, администрация была обязана ввести законы против российского оборонного сектора. Опять таки, вопиющее нарушение закона», — возмутился либерал.

Кроме того, он обратил внимание, что в Вашингтоне, несмотря на то, что он находится в санкционном списке, побывал руководитель Службы внешней разведки России.

«Это еще одно вопиющее нарушение других законов. Я к этому добавлю еще одно событие — вчера было выступление президента Трампа, обращение к Конгрессу, в котором в той части, где он говорил о санкционной политике США, он подробно говорил о той политике, которую он и его администрация проводят в отношении Ирана, Северной Кореи, даже Кубы и Венесуэлы, но ни слова не сказал про Россию. А сам этот закон 33-64, он, как раз, посвящен трем странам — Ирану, Северной Корее и России. Вот, про Иран и Северную Корею он говорил довольно много и подробно, а про Россию не было сказано ни слова», — удивился Илларионов.