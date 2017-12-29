29.12.2017, Киев, Валентин Филиппов

2 381 просмотров

Адвокат российских заложников: Украина – шулер из девяностых

Украина хвастается тем, что обманула Россию, в последний момент вычеркнув из списка на обмен граждан Российской Федерации. Петр Порошенко ведёт себя, как напёрсточник из девяностых. О этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал адвокат Валентин Рыбин, ведущий дела граждан РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Ситуация выглядит следующим образом. Все те люди, которые были вчера в Святогорске и не поехали на обмен, являются гражданами Российской Федерации. Однозначно со стороны Украины в отношении этих граждан были предприняты шаги по подготовке их участия в обмене. По оформлению юридических документов. Либо у этих людей на руках были приговора с учётом отбытого срока заключения, либо решения судов об изменении меры пресечения и избрании меры пресечения в виде личного обязательства, либо домашнего ареста. Но, в любом случае, данные люди пребывали юридически готовыми к передаче ДНР-ЛНР.

В итоге получилось, что по состоянию на сегодня граждане Российской Федерации отправлены обратно по местам предварительного базирования. Предположительно сегодня-завтра будут изменены меры пресечения. Люди вернутся в камеры. Я знаю, что есть гражданин Российской Федерации Гаджиев Руслан, который не попал даже в список обмена, то есть его не вывезли даже из следственного изолятора», — сказал адвокат.

«Кого-то не вывезли вообще на обмен, сказали, что «мы вас вычеркнули из списков», кого-то из Святогорска сейчас возвращают по камерам.

Мотивировка данному движению описана Медведчуком, который сказал, что в соответствии с международными договорами между Россией и Украиной, и странами СНГ, граждане Российской Федерации выдаются исключительно по дипломатическим каналам.

Однако, я хочу отметить, как юрист, что это не является камнем преткновения, есть много случаев 2014-2015 годов, когда менялись граждане Российской Федерации на территории ДНР. В качестве примера назову две фамилии. Борис Борисович Смирнов и Алексей Жарников. Это представители гуманитарного фонда Глеба Корнилова «Спаси Донбасс». Они были задержаны на территории Украины, 100 дней провели в плену у украинской власти, и были возвращены в ходе обмена в Донецкую Народную Республику. А оттуда уже поехали в Россию.

То есть, если мы говорим, что это был процесс и результат договорённостей, то я однозначно склонен считать, что в самом последнем моменте эти договорённости не были выполнены украинской стороной.

Россияне продолжают удерживаться с целью дальнейшего их обмена на граждан Украины, которые содержатся в российских тюрьмах. Это дополнительный козырь в руках Украины», — подчеркнул Рыбин.

По его мнению, фактически, режим Петра Порошенко пошел на обман президента Владимира Путина и Патриарха Кирилла, которые дали ход процессу обмена, однако в итоге российские граждане не были освобождены.

«Тут ситуация очень простая. И неприятно это осознавать. Я, как человек, который многих россиян защищает в Украине, и в списке россиян, которые не поехали, у меня четыре человека, и по ним были определённые переговоры, договорённости и работа проводилась. Я, конечно же, ощущаю, что на определённом этапе нас банально кинули…

Мы понимаем, что буквально в течение двух дней, максимум, перед обменом, эти люди были вычеркнуты. Не неделя, как говорил Медведчук, а двух дней, потому что информация по гражданам Российской Федерации появилась у меня позавчера вечером. Я отказывался в это верить, однако, понимал, что информация из источников проверенных. И я понимал, что обмен будет таким образом проводиться. А вчера я просто целый день получал подтверждение тому, что мне говорили раньше», — сказал адвокат.

Он констатировал, что Украиной «граждане России используются для того, что бы у той же России выцыганить украинских граждан».

Причем, в дальнейшем Украина может продолжить процесс захвата заложников.

«Действительно, тема эта не имеет дна. Людей набирают с улицы. По сути, Украина, пока не получит своих людей, будет использовать этот ресурс. Тем более, что это абсолютно не сложно», — сказал Рыбин.

Он также сообщил о судьбе одного из своих подзащитных – россиянина Евгения Мефёдова, более трех лет просидевшего в тюрьме по обвинению в участии в событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

«Женя Мефёдов, он одессит. Он был оправдан. Он был опять задержан по надуманному обвинению. Более того, ему отменили меру пресечения 12 декабря. Он поехал в этот Святогорск, как абсолютно свободный человек, будучи под охраной Службы безопасности Украины. И то, что сейчас происходит, достаточно тяжело на это смотреть. Хотя, Украина, и Геращенко, и Луценко, и Порошенко, все говорят: «Мы будем держать российских граждан. Вчера мы их не обменяли ни одного именно с той целью, чтобы забрать украинских граждан из российских тюрем».

Это логично. Это понятно. Только зачем тогда вот эти переговоры было проводить? Зачем людей было вытаскивать, давать им надежду, и перед Новым Годом эту надежду убивать? Это ещё раз показывает уровень человечности, гуманности», — констатировал адвокат.

По его мнению, ситуация является вопиющей, и для российского руководства освобождение граждан РФ из украинского плена должно стать первоочередной задачей.

«Я спрашивал у представителей, есть ли какой-то план, говорят, что есть какой-то. Но я уже видел тут в 2014 году одного великого деятеля на Украине, у которого был какой-то план. А потом не стало ни человека, ни плана. Хочется верить, что в дальнейшем, в ближайшем будущем россияне попадут домой. Ну, подождём, посмотрим», — заключил Рыбин.