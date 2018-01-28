28.01.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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Агент ЛНР рассказал, как ВСУ скрывают смерти своих солдат

Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики обнародовало первые секретные документы, собранные агентом, внедрённым в войска ПВО Украины.

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Такую информацию сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За три года работы под прикрытием, экс-начальнику отделения боевого управления отдельного зенитного дивизиона воинской части А-1973 Ивану Хижняку удалось собрать несколько томов информации, тщательно скрываемой политическим и военным руководством Украины в зоне так называемой АТО. Также были накоплены сведения о планируемых и уже совершённых действиях военным командованием Украины, идущими вразрез с Минскими соглашениями», — отметила руководитель центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

Отметим, что на сегодняшний день рассекретить все данные в полном объёме, безусловно, не представляется возможным.

«На сегодняшний день мы готовы передать в СМИ данные о состоянии вооружённых сил Украины и о морально-психологическом климате среди участников карательной операции. В частности, под грифом «Секретно» находились сведения об убийствах и самоубийствах в рядах ВСУ. Только с начала года в войсках Украины было совершено 220 правонарушений, 50% от общей сложности – в состоянии алкогольного опьянения. Это ДТП, убийства, доведения до самоубийства, нарушение правил обращения с оружием, нанесение телесных повреждений разной степени тяжести и другие преступления», – подытожила Евгения Любенко.

В свою очередь, Иван Хижняк рассказал о тех правонарушениях, с которыми ему довелось сталкиваться во время нахождения в ВСУ.

Он подчеркнул, что во время прохождения службы в зоне так называемой террористической операции он неоднократно наблюдал факты нарушения воинской дисциплины, а именно: употребление спиртных напитков, злоупотребление которыми приводило к летальным исходам, когда человек, после употребления, просто не просыпался. Данные случаи тщательно скрывались, а сам факт смерти по документации проходил как «природная смерть – сердечная недостаточность».

«Информация о нарушении воинской дисциплины доводилось до сведения лишь узкого круга лиц, в частности, офицеров. Её запрещалось доводить до основного личного состава, рядового и сержантского. Из-за слабой боевой подготовки, которая в ВСУ находится на очень низком уровне, нередкими были факты травмирования личного состава, связанные с неумелым пользованием личным вооружением и взрывными веществами. Мною лично были зафиксированы неоднократные случаи подрыва гранат вблизи личного состава, что приводило к ранениям и летальным исходам», — заявил он.

Хижняк отметил, что по началу командование пыталось решить проблему с воинской дисциплиной, но это не приносило каких-либо успехов.

«Первое время командование пыталось решить проблему с воинской дисциплиной, которая приводила к летальным исходам и травмированию личсостава, но это не давало результата, поскольку морально-психологическое состояние личсостава на очень низком уровне. Это связано с нежеланием большинства солдат, рядовых прапорщиков и офицеров принимать участие в так называемой террористической операции. В связи с этим командование предпринимало крайние меры, и приглашало священников для беседы с военнослужащими. Это отображено в документах, которые мне удалось собрать», — подытожил военнослужащий.

Напомним, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» передавал, что сотрудник МГБ ЛНР под прикрытием, передававший в Луганск секретную информацию о происходящем в ВСУ, сообщал о постановочных обстрелах, практикующихся украинской армией и о том, как как в украинской армии торгуют военной техникой и проходят обучение под руководством иностранных инструкторов.