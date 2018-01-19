19.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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Агент МГБ ЛНР, служивший под прикрытием в ВСУ, рассказал, как украинцы продавали технику иностранцам

Сотрудник МГБ ЛНР, три года служивший в ВСУ и передававший разведданные в Республику, рассказал, как в украинской армии торгуют военной техникой и проходят обучение под руководством иностранных инструкторов.

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Об этом в эфире телеканала «ГТРК ЛНР» рассказал агент МГБ ЛНР Иван Хижняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он заявил, что обо всём может рассказать с уверенностью, так как всё видел сам во время нахождения на территории аэродрома «Краматорск», который был штабом «АТО».

«Неоднократно видел людей в иностранной форме, которые разговаривали на иностранных языках. Они проводили занятия с украинскими военнослужащими, которые были одеты в специальную форму, отличную от формы простых военнослужащих украинской армии. При них было оружие иностранного производства, которого я никогда не видел», — рассказал Ивана Хижняка.

Также сотрудник МГБ ЛНР рассказал, как ВСУ продавали военную технику на Ближний Восток.

«Также я наблюдал такой особый случай – группу иностранных лиц восточной внешности, которых пропустили на территорию аэродрома. На его территории находится командование штаба «АТО» с замами. Я наблюдал, как туда допустили этих иностранцев. Там требуется допуск первой формы. Они там пробыли какое-то время, а после их убытия сотрудниками Службы Безопасности Украины в подразделениях были задержаны офицеры управления командования этих частей. Затем кому-то удалось рассказать, что прошла информация о том, что этих офицеров подозревали в воровстве или утере вооружения. Какого конкретно вооружения – не обговаривалось. У меня сложилось мнение, что техника была просто продана. Сумели договориться о цене с иностранцами», — подытожил агент МГБ ЛНР.