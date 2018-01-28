28.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Акции Навального в России все малочисленней

Митинги «Забастовка избирателей», которые по призыву оппозиционера Алексея Навального собрались во многих городах России, оказались малочисленными.

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В большинстве городов на акции вышло от 150 до 300 человек. Исключением стали города-миллионники Новосибирск и Екатеринбург. Там собралось до тысячи участников. Поддержать акцию Навального в столице Урала пришел мэр-оппозиционер Евгений Ройзман

Протестам не способствовали знаменитые сибирские морозы, которые сейчас установились в восточных регионах России. Поэтому в Якутске и Южно-Сахалинске вышло по 35 человек, в Магадане — 20, в Благовещенске — 16, в Петропавловске-Камчатском — один.

Почти во всех регионах РФ акции были согласованы. Власти не санкционировали протестные мероприятия во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. Полиция задержала в целом по стране порядка 180 человек.

Либеральный политолог Дмитрий Орешкин считает, что организаторы акций должны быть разочарованы.

«Нет такой массовости. Уличная активность уменьшается в числе, ее состав сильно молодеет. Власть их с одной стороны выбрасывает из легального поля, с другой стороны, не пересекает красной черты. Полиция действует безукоризненно», — сказал Орешкин в эфире телеканала «Дождь».