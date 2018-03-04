04.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Крым, Культура, Мнение, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Ахеджакова раскритиковала Украину: на Майдане умирали не за то, чтобы запрещать въезд россиянам


Известная своими проукраинскими симпатиями российская актриса Лия Ахеджакова раскритиковала решение украинских властей запрещать въезд в Украину артистам из России за посещение ими Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом она заявила в интервью изданию Крым.Реалии ТВ — дочернему проекту Радио «Свобода».

«Неправильная (мера — ред.). А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украине иногда один и тот же — советский. Я замечаю это. И на Майдане не этого хотели ребята, и жизнь свои эти ребята с Небесной сотни отдали не за это», — заявила Ахеджакова.

По словам артистки, участие ее коллег в съемках в Крыму еще ни о чем не говорит.

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