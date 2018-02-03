03.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Ахметов финансирует украинских националистов — СМИ

Ультранационалистическая партия «Национальный корпус» нардепа Украины Андрея Билецкого, основателя неонацистского полка «Азов», предоставляет охранные и силовые услуги структурам бывшего донецкого олигарха Рината Ахметова. Об этом пишет сегодня еженедельник «Зеркало недели».

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«Одним из важнейших источников финансирования «Нацкорпуса» является деятельность охранной компании, также созданной ветеранами «Азова». Среди крупнейших клиентов — предприятия корпорации ДТЭК Рината Ахметова. Когда в коммерческих спорах речь доходит до выяснения отношений между различными охранными структурами, оснащение и организация ветеранов «Азова» устраняют у оппонентов желание продолжать конфликт», — пишет издание.

Экономические и политические интересы Билецкого не предполагают, по мнению автора, осуществление государственного переворота, о возможности которого заговорили после скандального марша по Киеву так называемых «Национальных дружин», созданных при «Нацкорпусе».

«Нацдружины» создали не авантюристы, а прагматики. Они понимают, что захватить-то Банковую можно, а вот эффективно управлять страной с Банковой нельзя — система управления разрушена. Власть в Украине слаба и фрагментарна, а посему оставляет много площадок, где она просто незаметна либо не исполняет свои обязанности. И вот в эти незанятые правоохранительными органами, исполнительной властью и судами ниши заходят крепкие парни с патриотическими лозунгами и националистической символикой. Они не хотят свергать эту слабую власть — зачем, если они прекрасно научились эту слабость использовать?», — пишет «Зеркало недели».

При этом издание отмечает, что «Нацдружины» — это проект политический, призванный способствовать тому, чтобы «Нацкорпус» и другие правые смогли зайти в парламент.

«Проект нашей гибридной политики во время гибридной войны», — иронизирует автор.