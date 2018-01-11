11.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Александр Захарченко: в 2018 году ДНР ждет несколько повышений зарплат и соцвыплат

В 2018 году правительство ДНР планирует поднять пенсии и социальные пособия, а также размер выплат материальной помощи женщинам с детьми.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы строим социально ориентированное государство, поэтому мы уже неоднократно поднимали социальные пособия и пенсии. Основная наша задача – помощь пенсионерам и незащищённым слоям населения.

В третьем квартале этого года будет ещё одно повышение пенсий. В дополнение к этому, мы увеличим пособие матерям с детьми, помощь резервным военнослужащим», – заявил глава ДНР.

Кроме этого, Александр Захарченко выразил надежду на третье повышение пенсий в Республике к концу года:

«Также я думаю, что к концу года мы постараемся ещё раз поднять пенсии населению».