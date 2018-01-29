29.01.2018, Симферополь, Олег Кравцов
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Крым, Политика, Россия

Американцам объяснили, чем стал Крым в составе России


Крымский полуостров навсегда вернулся в состав Российской Федерации и больше никогда не будет частью Украины.

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Об этом в интервью National Public Radio заявил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает ИноТВ.

Он подчеркнул, что Крым уже никогда не станет украинским, добавив, что «бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели».

Кроме того, было сказано, что полуостров превратился в «неприступную крепость», которой в военном плане ничего не угрожает.

Глава Крыма также сообщил, что инвестиции в инфраструктуру Крыма к 2020 году составят в целом 1 триллион рублей, или около 18 миллиардов долларов.

«Ни один украинский президент не уделил столько внимания Крыму, сколько теперь уделяет Владимир Путин», — сказал Аксенов.

Он также категорически отверг обвинения в том, что крымско-татарская община полуострова подвергается преследованиям.

«У нас нет политических заключённых — ни одного. Крым навсегда вернулся в состав России. Любой, кто выступает за сопротивление, выступает за кровопролитие. Разумеется, мы не можем согласиться на это и будем реагировать», — заявил Аксенов.

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