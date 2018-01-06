06.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Американцы боятся, что Киев устроит резню сторонников России на Донбассе

Среди 38 тыс человек, воюющих на стороне ЛДНР, не более нескольких сотен граждан России.

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Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал ее главный редактор Алексей Венедиктов, ссылаясь на американских экспертов.

«Я общаюсь не только с российскими чиновниками, но и с французскими, немецкими, американскими дипломатами. Я могу сравнивать, что они говорят как публично, так и не публично. По оценкам американских наблюдателей российские граждане сейчас составляют от нескольких десятков до нескольких сотен, не важно наемников или военнослужащих», — сказал Венедиктов.

Он также утверждает, что западные эксперты не считают надуманным утверждение президента РФ Владимира Путина о возможной резне на Донбассе.

«Есть опасения, что люди, которые восстали против законного с моей точки зрения правительства в Киеве, попадут под уничтожение, судебное преследование или дискриминацию. Если им ничего не грозит, почему Порошенко не подписывает закон об амнистии? Американские переговорщики видят проблему в том, чтобы обеспечить безопасность 2,5 млн людей, которые находятся на территории, где идет конфликт», — сказал Венедиктов.