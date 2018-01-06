 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
06.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Киев, Минский процесс, Мнение, Общество, Политика, Россия, СМИ, США, Украина

Американцы боятся, что Киев устроит резню сторонников России на Донбассе


Среди 38 тыс человек, воюющих на стороне ЛДНР, не более нескольких сотен граждан России.

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Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал ее главный редактор Алексей Венедиктов, ссылаясь на американских экспертов.

«Я общаюсь не только с российскими чиновниками, но и с французскими, немецкими, американскими дипломатами. Я могу сравнивать, что они говорят как публично, так и не публично. По оценкам американских наблюдателей российские граждане сейчас составляют от нескольких десятков до нескольких сотен, не важно наемников или военнослужащих», — сказал Венедиктов.

Он также утверждает, что западные эксперты не считают надуманным утверждение президента РФ Владимира Путина о возможной резне на Донбассе.

«Есть опасения, что люди, которые восстали против законного с моей точки зрения правительства в Киеве, попадут под уничтожение, судебное преследование или дискриминацию. Если им ничего не грозит, почему Порошенко не подписывает закон об амнистии? Американские переговорщики видят проблему в том, чтобы обеспечить безопасность 2,5 млн людей, которые находятся на территории, где идет конфликт», — сказал Венедиктов.

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