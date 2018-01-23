23.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Крым, Политические убийства, Россия, Спецслужбы, США, Сюжет дня, Украина

Американцы готовят смену главы СБУ – это опасно для Крыма и Донбасса


Петр Порошенко по настоятельным рекомендациям американцев планирует заменить нынешнего главу СБУ Василия Грицака на Валерия Кондратюка, который сейчас занимает пост замглавы администрации президента Украины. Об этом экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил в эфире интернетканала «Политвера».

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«Американцы очень активно лоббируют Кондратюка. Если поставят Кондратюка, то те теракты, которые проходили в Донецке, Луганске, были сорваны в Крыму – будет в десятки и сотни раз больше. Это чисто американский агент», — сказал Царев.

Еще летом прошлого года в интервью «ПолитНавигатору», Царев утверждал, что Кондратюк фактически руководит управлением специальных операций при Минобороны Украины, которое разрабатывает диверсии в Крыму и Донбассе.

Систему подготовки украинских диверсантов бывший депутат сравнил с методикой Абвера (разведки нацистской Германии). Для осуществления диверсий набираются небольшие группы до восьми человек, которые никак не связаны с минобороны и спецслужбами. Они обучаются на базах в Киеве и Хмельницком в полной изоляции, чтобы в случае задержания не могли «сдать» никого, кроме друг друга. Также Царев заявлял, что многие диверсанты СБУ подготовлены в США.

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