19.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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Американцы начали без остановки кошмарить Порошенко

На Украине продолжается скандал вокруг истории с тайной поездкой Петра Порошенко на Мальдивы в новогодние праздники. Всего за 7 дней отпуска «президент воюющей страны» потратил на курорте около 500 тысяч долларов.

Пикантность ситуации в том, что скандал раздут киевской редакцией американского «Радио Свобода». Там выяснили, что перелет на чартере с ожиданием обошелся Порошенко в 188 тысяч долларов, еще 276 тысяч он потратил на аренду отдельного острова на курорте «Cheval Blanc». А на развлечения и питание украинский президент потратил наличкой 37550 долларов. Интересно, что в документах на курорте Порошенко фигурировал под именем Petro Incognito.

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Журналисты сегодня опубликовали новые подробности. Они выяснили фамилии лиц, зарегистрированных на рейс Киев-Мале (Мальдивы) 1 января и на рейс Мале-Киев 8 января.

Среди них нет ни фамилии президента, ни членов его семьи. (На островной вилле Cheval Blanc, куда Порошенко со спутниками добрались этим рейсом, всего отдыхало 8 взрослых и 2 детей).

«Неужели ни президент, ни его спутники в таких не афишируемых поездках не проходят паспортный контроль на границе Украины? Или же летят под вымышленными фамилиями?» — говорит сотрудница радиостанции Наталья Седлецкая.

По ее словам, Порошенко за 4 года президентства неоднократно выезжал на отдых за границу, не уведомляя об этом жителей Украины.

Еще один автор расследования Дмитрий Ткач публикует целый ряд острых вопросов к Порошенко.

«Да, президент Петр Порошенко состоятельный человек.

Да, он может позволить себе отдых на вилле на отдельном острове на Мальдивах стоимостью 46 тысяч долларов за сутки.

Да, это его личное право в статусе верхового главнокомандующего решать — отдыхать или не отдыхать на Мальдивских островах в Индийском океане во время войны на Востоке и глубокого экономического кризиса в стране.

Но у меня есть несколько но.

— Почему президент Порошенко прилетел чартером, на котором не был зарегистрирован Петр Порошенко, его семья и спутники?

— Почему президент Порошенко не проходил паспортный контроль в общий способ через терминал официальных делегаций аэропорта Борисполь, которым он пользуется, например, когда летает в отпуск по Украине, а тайно выехал через ворота возле авиационного завода аэропорта «Киев»?

— Каким образом президент Порошенко смог наличными оплатить 37 тысяч долларов за завтраки, ужины и развлечения на Мальдивах, в то время как администрация президента отметила, что отдых Порошенко оплачивал из собственного счета задекларированных средств?

— Гражданам Украины разрешается вывозить наличными такие средства?

— И проходил ли президент Порошенко и его спутники таможенный контроль?

(Ведь если нет, то вывезти из Украины президент и его окружение может значительно больше 37 тысяч долларов).

— Почему Администрация президента Порошенко впервые признала отдых президента Порошенко лишь после того, как получила мой запрос с имеющимися доказательствами этого отдыха, и скрывала бы АП этот отдых, как и другие вояжи, если бы такого запроса не получила?

— Почему президент Порошенко попросил скрыть его фамилию во время отдыха на частной вилле отеля Шеваль Блан и вместо Порошенко фигурировал как мистер Петр Инкогнито?

— Почему президент Порошенко считает, что украинское общество, которое избрало его президентом после Революции Достоинства, не заслуживает прозрачность президентской деятельности?

Президент может оправдать такую таинственность своих отпусков тем фактом, что в стране война, и меры безопасности первого лица должны быть соответствующими.

— Но как эти меры безопасности позволяют президенту летать чартерным самолетом турецкой авиакомпании?

— Это точно безопасно?

— Как эти меры безопасности позволяют президенту тайно выезжать из аэропорта без полицейского сопровождения и регулировщиков на светофорах?

— Выходит, это не обязательная опция?

— Как эти меры безопасности позволяют президенту отдыхать на частном острове без десятков сотрудников Управления государственной охраны по периметру?

И к примеру.

Граждане США всегда знают, на какое количество дней уехал отдыхать их президент, и куда.

Журналисты снимают, как президент Трамп во время отдыха играет в гольф в своем клубе. И там, почему-то, никто не оправдывается внутренними или внешними угрозами.

Потому что ни один лидер цивилизованной страны никогда не позволяет себе оправдывать ограничения демократии и естественного права общества контролировать власть агрессией или любыми другими причинами», — рассуждает Ткач.

«Вопрос не в самой по себе стоимости отдыха президента на Мальдивах. Порошенко и до избрания на высокий пост был официально крайне богатым человеком. Вопрос в полной неадекватности образа и поведения главы государства ожиданиям большинства граждан. А этого достаточно для политических последствий — добровольной отставки и похода на досрочные выборы для переподтверждения мандата. Выберут «мальдивского президента» в виду слабости всех других кандидатов — так тому и быть. Но в 2014 его избирали с совершенно иными от него ожиданиями», — комментирует скандал экс-спикер МИД Украины Олег Волошин.