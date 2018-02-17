17.02.2018, Северодонецк, Николай Кузнецов
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Tехнологии, Киев, Мнение, Общество, Политика, США, Украина, Экология, Энергетика

Американцы планируют хранить свои ядерные отходы в чернобыльской зоне


США выделили Киеву деньги на постройку в Чернобыле хранилища для отработанного ядерного топлива. После сдачи данного объекта американское правительство планирует перевезти свои отходы на Украину.

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Об этом в эфире украинского телеканала «ЛОТ» рассказал вице-президент академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы понимаете, это катастрофа для Украины. США глубоко безразлично будущее нашего народа и нашей страны. У себя они запретили строительство мест для хранения ядерных отходов, зато запланировали перенести его к нам. Мало того, что на Украину, но ещё и на расстоянии тридцати километров от Киева», − рассказал он.

Также Пешко отметил, что захоронение таких отходов рядом с населёнными пунктами может привести ко второму Чернобылю.

«Максимальный срок службы контейнеров для ядерных отходов до 100 лет, но это абсолютно не исключает возможности всяческих аварий, на подобие Чернобыльской катастрофы. Размещение таких ядерных захоронений вблизи городов – это просто трагедия и катастрофа для всего украинского народа», − подытожил Анатолий Пешко.

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