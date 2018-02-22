22.02.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Американцы продолжают кошмарить Порошенко: Всплыли нефтегазовые аферы

Давным-давно, ещё при Советской власти, в Полтавской области было разведано нефтегазовое месторождение со смешным названием Свистунковско-Краснолуцкое. С каспийскими или аравийскими по дебету не сравнить, но при отсутствии вариантов тоже сгодится. Во времена СССР его не разрабатывали по той причине, что были разведаны и более перспективные месторождения. Но времена изменились, и для Незалежной даже не самые нажористые кладовые углеводородов стали желанными и перспективными.

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С начала «святых девяностых» Свистунковско-Краснолуцкое месторождение неспешно, на опытно-промышленной основе, разрабатывало ОАО «Укрнафта». Фактически, это была даже не разработка, а продолжение геологоразведки, на что «Укрнафте» было выдано специальное разрешение. В 2014 году срок разрешения истёк, и «Укрнафта», что-то там раскопавшая, принялась бомбардировать Госслужбу геологии и недр запросами на выдачу разрешения для газодобычи. И получила отказ. Очередная попытка получить такое же разрешение в 2016 году была также отклонена. Причём, мотивация отказа была крайне невнятной.

18 мая 2017 года лицензию на разработку Свистунково-Краснолуцкого месторождения внезапно получила никому доселе неизвестная частная фирма ООО «Аркона Газ-Энергия», заплатив за разрешительную бумажку мизерную сумму в 3,8 млн гривен, минуя открытые торги.

Нанятая американским «Радио Свобода» группа антикоррупционных журналистов из группы «Схемы» провела расследование и нашла доказательства, что из-за спины ловкой частной фирмы торчат уши циничного бандеры Порошенко и его окружения.

Из чего следует, что Петя в который раз обокрал государство, которому присягал служить, положив лапу на Пересопницкое Евангелие. Ведь, если бы газодобычей занималась «Укрнафта», то 58 коп с каждой заработанной гривны шли в доход госбюджета, а оставшиеся 42 коп капали коломойской группе «Приват».

В «Укрнафте», угрохавшей 10 лет и N-ную сумму денег на подготовку месторождения к газодобыче, пребывают в шоке и утверждают, что готовы были отвалить за лицензию не менее 45 млн гривен, а в случае проведения аукциона, и все 110 млн.

Деляги из «Арконы» объясняют свою скупость якобы малым дебетом месторождения. По их прикидкам, из него можно выкачать всего 320 млн кубов газа и 46 тыс тонн конденсата. В «Укрнафте» с петиными жлобами не согласны и утверждают о разведанных запасах в 1,6 млрд кубов газа и 130 тыс тонн конденсата.

Исходя из текущей стоимости энергоресурсов, из месторождения под Полтавой можно выдоить не менее полумиллиарда долларов. Выходит, что «Аркона» занизила будущие барыши, и, следовательно, налоговые отчисления, почти в пять раз.

Сообщается, что на момент первой подачи заявления на выдачу лицензии в марте 2016 года ООО «Аркона Газ-Энерго» была могучей компанией с уставным капиталом аж в 4000 гривен. Владела ею безраздельно никому неизвестная акула бизнеса и бывший работник Донецкой областной прокуратуры Игорь Мычко. В сентябре 2016 года Мычко наращивает уставной капитал «Арконы» до 5,6 млн гривен и уступает половину доли некоему Александру Нещотному, бывшему скромному труженику Амвросиевской райгосадминистрации Донецкой области.

Всего через две недели после выдачи «Арконе» спецразрешениия на газодобычу (1 июня 2017 года), число её совладельцев стало стремительно увеличиваться. В частности, 5% доли ООО откусил работник ОАО «Укропткульттовары» Алексей Гребенченко. Вы будете смеяться, но конечным владельцем и выгодополучателем этой оптовой конторы по впариванию скрепок и дыроколов населению выступает некто П.А. Порошенко.

В этот же день Мычко и Нещотный уступили ещё половину своей доли в «Арконе» оффшорной фирме Ashburi Universal LTD из Белиза. Конечным бенефициаром этой фирмы выступает некая панамская жиночка и зиц-председатель Рина Риос Родригес, на имя которой зарегистрирован целый пучок иностранных оффшорных фирм.

Казалось бы, причём тут Порошенко и Ко?

Журналистами получены копии протокола общего собрания участников и новая редакция устава ООО «Аркона Газ-Энергия» от 1 июня 2017 года. Согласно этим документам, Белизский оффшор Ashburi Universal LTD на общем собрании участников общества представлял Алексей Бондарь – адвокат «Эковис, Бондарь и Бондарь юридическое бюро», где, к слову, работал и Алексей Гребенченко – новый владелец 5% доли в «Арконе».

Клубочек продолжает раскручиваться и выясняется, что в этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий – юрист из команды Петра Порошенко, ныне член Высшего совета правосудия. И у этого самого Маловацкого есть супружница Наталья, работающая киевским нотариусом.

Именно Наталья Маловацкая, жена члена Высшего совета правосудия, во втором квартале 2017 перечислила совладельцам ООО «Аркона Газ-Энергия» – начинающим газодобытчикам Мычко и Нещотному – по 1389465 гривен каждому, что соответствует стоимости их долей в уставном капитале «Аркона», проданной оффшорной фирмочке из Белиза. Эти данные журналисты получили от собственных источников в Государственной фискальной службе.

Понятное дело, что Мычко и Нещотный и сами выступают в качестве зиц-председателей, а рулить за из спинами ООО «Аркона» будут совершенно другие люди. Журналистами обнаружена копия доверенности на представительство интересов общества, выданной официальным директором «Арконы» некой Лилии Кобзарь. В настоящий момент пани Кобзарь руководит юридической компанией «Юс Новитас», владельцем которой волею случая является член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий.

Круг замкнулся.

Справка: В СМИ Маловацкого называют «человеком Порошенко». Во время внеочередных выборов президента Украины в 2014 году он был заместителем руководителя юридической службы Порошенко как кандидата в президенты и руководил юридической службой БПП во время досрочных выборов в Верховную Раду осенью того же года. После успешных президентских выборов Порошенко приблизил к себе Маловацкого, сделав членом шайки.

Сам Маловацкий отрицает какую-либо причастность себя или супружницы Натальи к афере с «Арконой». Дескать, жена его – «простой нотариус и не может ничего перечислять». Наталья Маловацкая вообще отказывается отвечать на любые вопросы журналистов. В глухой отказ ушли и зиц-председатели.

В администрации Порошенко также отбрыкиваются от всех обвинений и отмазывают шефа, требуя от журналистов «не распространять ложную непроверенную информацию в контексте главы государства».

Для чего понадобилась эта статья? Пиши – не пиши, а украинская власть давно прогнила от коррупции, и Порошенко из всех «незалежных» президентов давно побил все рекорды рвачества.

В данном случае интересно то, что через своих карманных и неприкасаемых для украинских власть имущих антикоррупционных журналистов американские кураторы шлют Порошенко и его окружению чёткие сигналы: «Прекращайте воровать, все ваши «схемы», как и вы сами, у нас под микроскопом. При желании, в любой момент все ваши счета можно обнулить, а оффшорные фирмы прихлопнуть».

В самом деле, откуда киевским журналистам пришла информация про оффшорные махинации рошеновского главаря?

Моряки говорят, что если выпотрошить акулу и выбросить её за борт, то она будет жадно пожирать всё вокруг себя, включая собственные потроха, пока не издохнет. Точно так же и команда правящих замайданщиков во главе с Петей. Остановиться и не жрать в три горла они не способны уже физически. В этом смысл их бытия на уровне рефлексов – строить «схемы», хапать и рассовывать хабар по оффшорам. Остановить их способны только бронетанковые войска.