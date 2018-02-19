19.02.2018, Киев, Максим Карпенко

3 743 просмотров

Американцы пророчат Украине новые потрясения

На Украине высока угроза внутренней нестабильности и потрясений, а также досрочных выборов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом со ссылкой на доклад Национальной разведки США сообщает газета «Украина молода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В докладе под названием «Оценка угроз в мире» отмечается, что причиной для потрясений на Украине может стать недовольство населения коррупцией и ухудшением уровня жизни.

«Недовольство населения темпами реформ, ухудшение стандартов жизни, мысль о том, что коррупция усиливается, и обострение политических противостояний в преддверии намеченных президентских выборов и выборов законодательных органов в 2019 году могут спровоцировать досрочные выборы», — говорится в докладе.