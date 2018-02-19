19.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Политика, Спецслужбы, Украина

Американцы пророчат Украине новые потрясения


На Украине высока угроза внутренней нестабильности и потрясений, а также досрочных выборов.

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Об этом со ссылкой на доклад Национальной разведки США сообщает газета «Украина молода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В докладе под названием «Оценка угроз в мире» отмечается, что причиной для потрясений на Украине может стать недовольство населения коррупцией и ухудшением уровня жизни.

«Недовольство населения темпами реформ, ухудшение стандартов жизни, мысль о том, что коррупция усиливается, и обострение политических противостояний в преддверии намеченных президентских выборов и выборов законодательных органов в 2019 году могут спровоцировать досрочные выборы», — говорится в докладе.

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