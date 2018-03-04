04.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 112 просмотров
Вооруженные силы, Галичина, НАТО, Общество, Политика, США, Украина

Американцы с 2015 года ежедневно тренируют солдат ВСУ на полигоне под Львовом — СМИ


С 2015 года ежедневно военные США и Канады тренируют солдат Вооруженных сил Украины на полигоне под Львовом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом пишет французское издание Le Temps.

НАТО переоборудовалл бывший советский полигон в Яворове (Львовская область), и приспособилл его для обучения солдат и офицеров ВСУ. Программа обучения солдат ВСУ направлена на то, чтобы привести украинскую армию в соответствие со стандартами НАТО.

Всего, по данным издания, с 2015 года на полигоне Яворов прошли обучение около 6 тысяч украинцев.

«В 2015 году украинцы обратились за помощью, и канадцы первыми ответили «да», – говорит майор Джефф Дэй, заместитель командующего 2-й канадской механизированной бригадой.

Он отмечает, что Украина сталкивается с новым видом гибридной войны, и канадцы готовы делиться своим опытом, полученным в Афганистане. Также иногда приезжают военные из Литвы и Королевской военной академии в Сандхерсте, Великобритания.

«Никогда не поздно учиться, нам предстоит пройти долгий путь, чтобы оказаться на одном уровне с американцами», – заявил 25-летний военнослужащий ВСУ Сергей из 72-й механизированной бригады.

Он участвовал в битве при Дебальцево в 2015 году.

28 февраля начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинские летчики должны получить новые возможности совершенствования своих навыков выживания из опыта НАТО. А 23 февраля Муженко сообщил, что украинских офицеров с боевым опытом отбирают для обучения стандартам НАТО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть