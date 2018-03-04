04.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Американцы с 2015 года ежедневно тренируют солдат ВСУ на полигоне под Львовом — СМИ

С 2015 года ежедневно военные США и Канады тренируют солдат Вооруженных сил Украины на полигоне под Львовом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом пишет французское издание Le Temps.

НАТО переоборудовалл бывший советский полигон в Яворове (Львовская область), и приспособилл его для обучения солдат и офицеров ВСУ. Программа обучения солдат ВСУ направлена на то, чтобы привести украинскую армию в соответствие со стандартами НАТО.

Всего, по данным издания, с 2015 года на полигоне Яворов прошли обучение около 6 тысяч украинцев.

«В 2015 году украинцы обратились за помощью, и канадцы первыми ответили «да», – говорит майор Джефф Дэй, заместитель командующего 2-й канадской механизированной бригадой.

Он отмечает, что Украина сталкивается с новым видом гибридной войны, и канадцы готовы делиться своим опытом, полученным в Афганистане. Также иногда приезжают военные из Литвы и Королевской военной академии в Сандхерсте, Великобритания.

«Никогда не поздно учиться, нам предстоит пройти долгий путь, чтобы оказаться на одном уровне с американцами», – заявил 25-летний военнослужащий ВСУ Сергей из 72-й механизированной бригады.

Он участвовал в битве при Дебальцево в 2015 году.

28 февраля начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинские летчики должны получить новые возможности совершенствования своих навыков выживания из опыта НАТО. А 23 февраля Муженко сообщил, что украинских офицеров с боевым опытом отбирают для обучения стандартам НАТО.