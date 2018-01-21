21.01.2018, Москва, Михаил Рябов

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Американская радиостанция удивила слушателей идиотским вопросом о Путине

Политолог Владимир Корнилов язвительно прокомментировал опрос, запущенный русской службой американского «Радио Свобода», которое накануне предложило слушателям поразмышлять, «до какой температуры Путину подогрели воду в проруби?» во время купания на Крещение.

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«Радио Свобода сделало мой день! Оказывается, там даже не представляют, что бывает со льдом, когда его подогревают! Просто нет слов!» — комментирует Корнилов.

«Даже самая тупая масса видела, как тает лед при нагревании. То есть здесь рассчитано совсем уж на уровень ниже плинтуса», — отмечает политолог.