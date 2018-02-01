01.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Американские санкции неожиданно сыграли в пользу «Северного потока-2»

Несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов, трубопровод по транспортировке российского газа в ЕС в обход Украины будет построен.

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Об этом пишет киевская интернет-газета «Страна», напомнившая, что вчера Россия получила официальное разрешение на строительство 55 километров газопровода «Северный поток-2» в немецких территориальных водах.

«Происходит то, чего вовсе не предполагали авторы потенциальных санкций против России: из-за них доходы российских компаний не падают, а растут. Этот участок газопровода вполне могла строить немецкая компания. Однако при этом она должна была заключить контракт с российскими компаниями на сотни миллионов или даже миллиарды долларов. Лет пять назад так и было бы. Но сегодня такая компания может подпасть под санкции, закон о которых был принят Конгрессом США прошлым летом.

В результате все работы выполнят сами россияне, а субконтракты на небольшие суммы, не подпадающие под санкции, получат немецкие компании. А самое главное – несмотря на все санкции, «Северный поток-2″ будет, скорее всего, построен», — полагает издание.