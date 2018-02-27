27.02.2018, Киев, Максим Карпенко

1 138 просмотров

Американский беспилотник провел разведку вдоль российской береговой линии

Беспилотник ВВС США провел разведывательный полет рядом с Крымским полуостровом. Об этом со ссылкой на сервис отслеживания авиации CivMilAir сообщает телеканал 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Отмечается, что американский летательный аппарат RQ-4A Global Hawk провел разведку над Черным морем вдоль береговой линии Крыма. Также было сказано, что американский беспилотник может патрулировать в небе в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров.

Ранее телеканал RT сообщил, что в Севастополе на боевое дежурство заступил второй дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Третье подразделение российской системы ПВО разместят на полуострове в ближайшие месяцы, а первое охраняет крымское небо с января 2017 года. По мнению экспертов, Россия вынуждена усиливать оборону полуострова в ответ на агрессивное поведение Украины и рост разведывательной активности США.