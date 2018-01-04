 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
04.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Компромат, Политика, Украина

Советник Азарова рассказал, кто на самом деле повернул Украину на Запад


Украину в сторону Запада развернул не Евромайдан, а американский советник бывшего президента Виктора Януковича Пол Монафорд – четырьмя годами раньше.

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Об этом на заседании Изборского клуба заявил украинский политолог Сергей Заворотный.

«Я тогда работал советником Азарова, и шел большой спор, куда первым поедет Янукович: в Россию или в Брюссель. Команда Монафорда, в которую входили сотрудники ЦРУ, добилась, что первый визит Янукович совершает в Брюссель. Сейчас в Америке его адвокаты говорят: как вы можете арестовывать такого человека», — сказал Заворотный.

По его словам, власти в России пытались этому противостоять, но безрезультатно.

«Нарышкин прилетал по просьбе президента уговаривать его не ездить в Брюссель. Они сидят, выпивают, и Янукович говорит: я уже все распланировал и пообещал. Глава российской администрации тогда уехал расстроенный. Именно тогда страна была развернута как бы в сторону Евросоюза, а на самом деле – США», — сказал Заворотный.

Напомним, что в прошлом году спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против Манафорта. Согласно обвинительному заключению, он «действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича».

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