20.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Андрей Бабицкий: Украина потихонечку прекращает своё существование

Запущенные практически одновременно в Киеве информационные кампании по «дням скорби» о погибших на Евромайдане и «четвертой годовщине борьбы с оккупацией Крыма» — попытка властей отвлечь население от осознания окончательной деградации и распада Украины.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» выразил известный военкор Андрей Бабицкий.

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«На фоне недавно открывшейся информации, я имею в виду интервью с грузинскими участниками событий, о том, кто всё это организовывал и руководил расстрелами, всё это выглядит крайне ужасным. Мне кажется, что нет никаких сомнений в том, что само руководство Майдана пустило людей «под нож» для того, чтобы спровоцировать и развить конфликт ещё больше до точки невозврата.

Мне вообще кажется, что нынешняя киевская власть по большей части является «витринной» властью. По сути, она страной не руководит. Страна продолжает существовать в режиме свободного падения. И вот для того, чтобы затыкать эти громадные чиновничьи зияющие дыры в системе управления, проводится колоссальное количество подобного рода мероприятий – нацистских, неонацистских, марши всякие, полу-майданы, четверть-майданы и так далее.

На самом деле, страна потихонечку прекращает своё существование. На поверхности остаются только вот такие вот «мыльные пузыри» со всякими там цветными растяжками, лозунгами, фальшивой скорбью. Они дают некоторое представление о существовании квази-государства.

Серьёзно к подобного рода мероприятиям относиться не надо. Надо помнить о том, что благодаря вновь заговорившим грузинам, стало понято, что те, кто сейчас возглавляет страну, имеет прямое отношение к гибели тех людей, годовщину смерти которых они сейчас собираются отмечать.

Так что можно сказать, что и в этом «Доме Облонских всё смешалось»: кровь, газ, слабость, сила нацистских подразделений и СБУ. Мне кажется, что вся эта телега, ковыляя, тащится, но могу сказать, что ей осталось недолго», — заключил военкор.