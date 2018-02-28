28.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Андрей Бабицкий: Украина самостоятельно вырыла себе яму

Сегодняшнее решение Конституционного суда Украины, отменившего закон о защите языков национальных меньшинств, вызовет критику со стороны здоровых сил в Европе.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил известный журналист Андрей Бабицкий.

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«Украина на виду у всего мира идёт в направлении, прямо противоположном тому, которое она ранее объявила своим политическим курсом. Она удаляется от Европы, где права меньшинств тщательным образом оберегаются. Этим всем Украина даёт миру новые моменты для беспощадной критики нынешнего нацистского режима, — всем тем, кто пытается привлечь внимание к нездоровому положению вещей», — сказал обозреватель.

«Чем больше на Украине фактов ущемления прав национальных меньшинств, тем больше это создаёт ресурсов для привлечения внимания к тому, что на самом деле там вовсю торжествует репрессивная политика в отношении этнических групп, которые на сегодняшний день уже ущемлены посредством нескольких законов. Это и закон «Об образовании», и вот ново отмененный закон», — подчеркнул журналист.