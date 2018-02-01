15.02.2018, На фото - момент расхождения "Энтерпрайз" и «Кызыл-60», Москва, Александр Ростовцев

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Англичане запустили фальшивку о «подвиге» против Черноморского флота

В зарубежных и некоторых российских СМИ появились сообщения об опасном инциденте, якобы имевшем место в проливе Босфор, соединяющем Чёрное море с Мраморным.

В сообщениях говорится, что 13 февраля в 09 часов 35 минут по Москве в центральной части пролива Босфор многоцелевой исследовательский корабль «Энтерпрайз» ВМС Великобритании, возвращавшийся из Чёрного моря в Средиземку, пересёк путь следования вспомогательного судна Черноморского флота России «Кызыл-60», следовавшего из Средиземного в Чёрное море.

Как цитирует английских моряков с «Энтерпрайза» британская пресса, их бравый корабль сделал миллиметраж и «прошёл всего в нескольких метрах» от русского судна.

В сообщениях инопрессы звучит плохо замаскированная гордость действиями британского кораблика, так ловко утёршего нос «этим русским захватчикам».

«Энтерпрайз» покидал Чёрное море после трёхдневных маневров НАТО, участвуя в совместном патрулировании с кораблями Турции и Румынии: в 2017 году альянс сформировал новое многонациональное подразделение в Румынии, существование которого натовцы объясняют «обеспечением заметного присутствия в Чёрном море», а также «обеспечением свободы передвижения в регионе и укреплением коллективной обороны».

«Кызыл-60» возвращался в Севастополь, покинув российскую базу МТО в сирийском Тартусе. И вот, его путь опасно и презрительно пересекает «Энтерпрайз», имея после ответственных учений вид лихой и придурковатый.

По-видимому, командование британского кораблика вместе с британской же прессой принимают читателей за болванов, выдавая желаемое за действительное.

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Достаточно обратиться к правилам судоходства в проливе Босфор. Сам пролив в самом узком месте имеет всего 700 метров в ширину. В самом широком – достигает 6 км. При этом, Босфор отличается значительной интенсивностью встречного движения военных кораблей и судов, а также поперечного движения катеров, осуществляющих местные пассажирские перевозки с западного на восточный берег пролива.

По правилам судоходства, суда, следующие из Черного моря, двигаются вдоль европейского берега пролива, а суда, идущие из Средиземного моря, – вдоль азиатского побережья, — соответственно.

По аналогии с правилами дорожного движения, «Энтерпрайз» выехал на встречную полосу на перекрёстке с интенсивным движением и прошёл её поперёк, ради понтов «знай наших», не испытав ни единого столкновения.

По-видимому, в подобную версию не поверят даже видавшие самые невероятные виды знаменитые «британские уч0ные». Описанные лондонской прессой пируэты «Энтерпрайза» в проливе Босфор невозможны даже теоретически.

Если в этом заключается «обеспечение безопасности судоходства в Чёрном море», то британским ВМС следовало бы опробовать подобный корабельный стритрейсинг где-нибудь подальше от наших берегов. Например, в Гибралтаре. О результатах доложить.

Скорее всего, эпический румыно-турецко-британский морской патруль испытывал до обидного сильный дефицит внимания со стороны СМИ, что один из его участников решил создать его искусственно вбросом тупейшей фальшивки в прессу.

Поздравляем вас, господа, соврамши!

Как стало известно «ПолитНавигатору» из информированного источника силовых структурах Крыма, никакого инцидента в проливе Босфор не было.

«Кызыл-60» и «Энтерпрайз» разошлись в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 метров), что для данного участка пролива Босфор является абсолютной нормой для всех участников судоходства.