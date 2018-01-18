18.01.2018, Москва, Олег Кравцов

2 509 просмотров

Антироссийская паранойя получила неожиданный отпор в Европарламенте

Европейские депутаты разошлись во мнениях в ходе проходивших вчера в Европарламенте дебатов на тему «Россия — влияние пропаганды на страны ЕС», сообщает «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Так, представляя программу председательства Болгарии в Совете ЕС, болгарский премьер Бойко Борисов заявил: «Несмотря на всю критику в адрес России, несмотря на существующие у нас разногласия относительно санкций, я считаю, что Евросоюзу следует нормализовать отношения с таким большим соседом».

В то же время еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг сказал, что Москва продолжает «вести в Европе скоординированную пропагандистскую кампанию».

«При этом многие люди соглашаются с дезинформацией, распространяемой Россией и Кремлем», — признал Кинг.

«Российское вмешательство в выборы становится нормой», — сказал датский социал-демократ Йеппе Кофод, назвав среди «жертв» Латвию, Литву, Эстонию, Испанию, Венгрию, Болгарию, Италию, Германию, Британию и другие страны.

Также участники дебатов говорили о необходимости «повышения уровня критического мышления европейцев», а также призывали к усилению целевой группы Евросоюза по стратегической коммуникации (East StratCom), созданной в марте 2015 года для борьбы с «фейковыми новостями» и «противодействия российским дезинформационным кампаниям».

Издание напоминает, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что руководство некоторых европейских государств использует «голословную риторику о российской пропаганде и гибридных угрозах», чтобы оправдать собственные действия, нарушающие основные демократические принципы. При этом в публикации отмечается, что на дебатах в Европарламенте такая позиция неожиданно оказалась представлена довольно широко.

Так, представительница Эстонии Яна Тоом (Альянс либералов и демократов за Европу) рассказала: «В детстве в ответ на вопрос, кто виноват, я всегда слышала одно: западный капитализм и Рональд Рейган. Сейчас я слышу, что во всем виноват лично Владимир Путин. Не могу согласиться с таким черно-белым подходом». Британец Джерард Баттен («Европа за свободу и прямую демократию») призвал коллег «не винить русских в своих собственных ошибках». Он обвинил европейских политиков в желании отвлечь граждан своих стран от серьезных проблем вроде неконтролируемой миграции и стагнации еврозоны. «Но не Путин причина вашей непопулярности, а вы сами»,— заявил депутат под аплодисменты ряда коллег.

Испанец Хавьер Коусо Пермуй («Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера»), как и его соотечественник Эстебан Гонсалес Понс, также обратился к каталонской теме, но с противоположным посылом. «Люди просто повторяют мантру, что у них есть какие-то доказательства. Хотя их нет. Это паранойя и политическая стратегия, направленная на предотвращение хороших отношений с Россией»,— заявил депутат, периодически выступающий в эфире RT. Этот телеканал вспомнил и британец Дэвид Коберн («Европа за свободу и прямую демократию»), напомнивший, что RT дал слово представителям Партии независимости Соединенного Королевства, в то время как их не пускали на Би-би-си.

В свою очередь, представитель христианских демократов Дэвид Макаллистер возмутился тем, что «некоторые депутаты использовали инфраструктуру Европарламента для выступлений на RT». «Это надо остановить!» — заявил он. А испанец Хуан Фернандо Лопес Агилар (Прогрессивный альянс социалистов и демократов) подвел итог дискуссиям, заметив: «Если у меня паранойя, это не значит, что у меня нет реальных врагов».