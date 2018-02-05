05.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Антироссийские санкции неожиданно ударили по Украине больней, чем по РФ

Западные антироссийские санкции больнее всего ударили по экономике Украины, а не Российской Федерации.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия 2 процента, Европа меньше процента. Мы — половину. Так скажите — эта война санкционная против кого, против нас? Ну это же абсурд. Когда им надо торговать, они торгуют, они покупают твэлы, покупают углеводороды, покупают все, что им необходимо, продают туда конфеты. А почему-то наш бизнес, наше самолетостроение, приборостроение, турбиностроение должно загибаться», — заявил Мураев.