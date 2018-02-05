05.02.2018, Киев, Максим Карпенко
  759 просмотров
Россия, Украина, Экономика

Антироссийские санкции неожиданно ударили по Украине больней, чем по РФ


Западные антироссийские санкции больнее всего ударили по экономике Украины, а не Российской Федерации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия 2 процента, Европа меньше процента. Мы — половину. Так скажите — эта война санкционная против кого, против нас? Ну это же абсурд. Когда им надо торговать, они торгуют, они покупают твэлы, покупают углеводороды, покупают все, что им необходимо, продают туда конфеты. А почему-то наш бизнес, наше самолетостроение, приборостроение, турбиностроение должно загибаться», — заявил Мураев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть