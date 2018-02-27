27.02.2018
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ЕС, Россия, Экономика

Антироссийские санкции ударили бумерангом по европейскому бизнесу


Санкции Евросоюза, которыми тот пытался «наказал» Россию, сработали в обратной последовательности и нанесли урон европейской экономике.

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Об этом в ходе программы «Мнение» рассказал постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вообще, Евросоюз ввёл против России три пакета санкций. Крымский – у него свои точки отсчёта по времени и продолжительности, а экономические или «секторальные» действительно заканчивались 31 января, их перед новым годом продлили ещё на полгода – до 31 июля. Надо сказать, что именно экономический пакет санкций вызывает всё больше дискуссий, споров внутри самого Европейского союза. Именно экономические санкции рикошетом или своеобразным бумерангом бьют по европейскому бизнесу.

Надо сказать, что и так называемый Донбасский список тоже не вызывает большого восторга, ведь все эти списки взаимны. В них включены люди, которые не имеют прямого отношения к тем событиям, которые происходили ранее», – подчеркнул Чижов.

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