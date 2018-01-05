05.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Антироссийские санкции Запада оказались бесполезными

Запад, вводя все новые и новые санкции против России, опирается на абсолютно ложный посыл. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил политолог Глеб Павловский.

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«В основе западной политики санкций лежит такая детская история. Они себе представляют все это перевернутым: будто есть великий и могучий страшный Путин, который всем управляет, а вокруг него дрожат в страхе миллиардеры. Надо их прижать, а они свергнут Путина», — сказал Павловский.

Он полагает, что российские олигархи, несмотря на все опасности, не настроены покидать «российский корабль».

«Этот корабль не безопасный, но это мощный ядерный авианосец. Здесь блестящая пиратская экономика, которая будет существовать до тех пор, пока существует глобальная экономика в ее нынешнем беспорядочном виде. Мы очень недурно используем даже режим санкций как повод отвязаться от каких-то международных обязательств. Известно, что с нами продолжают торговать в обход санкций, и речь не про сыр. Турбины – стали демонстрацией несогласия», — сказал Павловский, имея ввиду недавнюю поставку турбин немецкой фирмы «Сименс в Крым, находящийся под санкциями.

Политолог назвал Россию «мощным рынком неконвенциональных технологий в современном мире».

«Он очень успешен и будет успешным. На Ближний Восток мы сверхрискованно спикировали, и мы уже там. Дальше можно, опираясь на страхи и местную агентуру, внедряться. Рано и ли поздно сковырнем какое-нибудь правительство в этом регионе, подымем цены на нефть и продадим ее. Пиратская – это хорошо. На чем в свое время выросла британская экономика?», — сказал Павловский.