16.01.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Антоний Мачеревич меняет профессию

Не так давно клинический русофоб и бредогенератор Антоний Мачеревич волею премьера Моравецкого покинул пост министра обороны Польши, чтобы безраздельно отдаться любимому делу – нагнетанию истерии и повышения градуса неадеквата в отношениях с Россией. Чтобы ценному кадру не пропадать, польское правительство направило Мачеревича на соответствующую его диагнозу должность председателя комиссии по расследованию катастрофы польского президентского Ту-154 в районе Смоленска в апреле 2010 года.

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Да, Мачеревич меняет профессию, но не «модус операнди». С его назначением клуб анацефалов польской политики достиг заветной гармонии, получив достойную вишенку на верхушке торта.

Злые языки клевещут, что за ротацией Мачеревича внимательно следили американцы.

Казалось бы, всё давным-давно установлено, запротоколировано, подшито в папки и списано в архив: катастрофа самолёта, одномоментно слизнувшая языком в небытие почти весь состав польского истеблишмента, произошла из-за самодурства польского президента Леха Качиньского, проигнорировавшего отвратительные погодные условия и предупреждения российских диспетчеров об опасности. «Утке № 1» Лешеку дичайше хотелось утереть нос и унизить «этих русских», всенепременно приземлившись в Смоленске, а не на каких-нибудь запасных аэродромах, чтобы без лишних промедлений на территории вымороченного мемориала услышать из уст первых лиц России покаянные слова о неизгладимой вине СССР и России перед Польшей.

В процессе расследования крушения стало известно, что у польской верхушки так подгорало попасть в Смоленск любой ценой, что в кабине пилотов Ту-154 находились большие начальники вопреки всем полётным правилам, которые транслировали экипажу ругань и требования «Утки» с присными, а также выступали в роли навигационных приборов. Последней перед ударом самолёта об русскую осину фразой стала «Он взбесится, если ещё…»

Квалифицированное расследование Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришло к выводу, что главной причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Пилоты в сложнейших метеоусловиях приняли решение о посадке, при этом допустили ошибки при снижении и проигнорировали сигналы системы предупреждения об опасном сближении с землей. Самолет начал задевать деревья и рухнул на землю. Погибли все находившиеся на борту 96 человек – 88 пассажиров и 8 членов экипажа.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам.

Тупой и ослиный ляхский гонор, в прошлом стоивший полякам большой крови и даже раздела Речи Посполитой, вышел боком и на этот раз.

Одной из первых на катастрофу польского самолёта отреагировала российская либерда. Известная блогерша и ТП, дочь первого ректора ВШЭ и соратника Гайдара с Чубайсом, Ирина Ясина, на полном серьёзе отожгла в своей жежешечке фразу, моментально ставшую крылатой: «Опять Катынь… Опять гибнет цвет нации. Дотянулся проклятый Сталин».

Следует сразу сказать, что в российском обществе к польской трагедии отнеслись с пониманием. Несмотря на лживую и враждебную позицию польской стороны Россия ответила хлебом на камни и яд, но профессиональные польские русофобы оттолкнули поданную им руку, закусили удила и помчались вразнос.

Высокопоставленные поляки почуяли, что бесперспективная в политическом и финансовом плане катынская бодяга как следует полита свежей кровушкой и её можно продолжить в будущее, если не уставая вымогать, гундеть и размазывать слёзы по мордасам.

«Собственные расследования» смоленского инцидента разразились в 2015 году, как только партия «Право и справедливость» «Утки-2» Ярослава Качиньского стала правящей и инициировала пересмотр работы экспертов.

Возможно, у польской стороны поубавилось бы прыти, кабы «Утка-1» сотоварищи гробанулся на каком-нибудь светозарном «аэробусе» или «боинге». Однако, польское государство предпочло не тратить деньги на понты и оборудовало в качестве «борта № 1» советский Ту-154, прекрасно известный своей надёжностью и неприхотливостью. В результате, самолёт и было решено сделать отправной точкой в поисках зловещего «русского следа».

Посыпались «версии»: раз самолёт был сделан в СССР, то в его авионике были заранее сделаны дьявольские «закладки», которыми Россия воспользовалась, чтобы одним махом срезать цвет высшей польской политики, а заодно не выслушивать нелицеприятных обвинений в «геноциде поляков».

«Погода на самом деле была прекрасная, видимость замечательная, а советские приборы предупреждения были никудышными». И прочий жЫр.

Для придания «расследованию» вида независимого, польская сторона привлекла некоего заморского авиационного эксперта Фрэнка Тейлора. Фрэнк быстро понял, к чему клонит польский заказчик, отнесясь к поручению со всей ответственностью. В его выводах было указано, что непогода и русская осина, об которую расшибся самолёт, не виноваты. И первым пришёл к мысли, что в самолёте сработало некое адское устройство, причём неоднократно.

Польская сторона уцепилась за «экспертизу» Тейлора зубами-когтями и вот уже третий год носится с ней, как бобик с рваными рейтузами.

На слабое звено в «экспертизе» Тейлора полякам указал президент Путин на одной из прошлогодних пресс-конференций: «Если на борту самолета, который вылетел из Польши, были взрывы, то и устройство заложили там. Ищите у себя». Понятное дело, что судорожные цепляния за версию с «адской машиной» выставляют польскую «дифензиву» с крайне неприглядной стороны: уж если их спецслужбы не потрудились разобрать до винтиков и проверить на безопасность президентский самолёт, то их профессионализму грош цена.

От столь однозначного ответа пора бы прийти в себя, образумиться и стравить пар, но не для того на важное направление был брошен упоротый русофоб и конспиролух Мачеревич. «Разоблачения» с его назначением главой комиссии стали разгораться с новой силой, чего, очевидно, и добивалась польская сторона.

Казалось бы, какой профит Польша может получить от этого гнилого и полного безнадёги «смоленского дела»? Россия, дважды покаявшись в преступлении, которого не совершала, отказывается каяться в инциденте с самолётом Качиньского и, тем более, платить по чужим счетам. Лимиты на покаяния и односторонние дружеские шаги со стороны России исчерпаны.

Но, как известно, аппетит приходит во время еды. В Польше за 20 с лишним антисоветских лет привыкли к игре в поддавки со стороны российского руководства, в результате чего у её истеблишмента сложилось ложное мнение, что на Россию надо продолжать оказывать давление – авось, какой-никакой шерсти клок удастся урвать в процессе. Главное – приучить Россию к мысли об исторической вине перед Польшей, вбить это в общественное сознание, а не только в селёдочные головы тупой дочери Ясина и её тусовки. От покаяния до часа расплаты рукой подать. Не дождётесь.