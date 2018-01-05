05.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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Арест СБУ экс-министра здравоохранения Крыма: Перемога превращается в зраду

Близкий к главе МВД Украины Арсену Авакову экс-боевик АТО и «активист» Андрей Дзындзя опубликовал на своей странице в соцсети документы, проливающие новые подробности на сегодняшнее сообщение СБУ об аресте в Киеве экс-министра здравоохранения российского Крыма Петра Михальчевского.

Как следует из документов, семья Михальчевского, уволенного в Крыму еще летом 2014 года после коррупционного скандала, принялась обзаводиться недвижимостью на Украине.

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«СБУ молодцы что поймали псевдо-министра Михальчевского, но почему раньше этого не сделали?! Ведь этот предатель еще в 2016 году засветился на территории Украины, когда купил дом в городе Скадовске. А квартира в Киеве, в которой его задержала СБУ, куплена в начале 2017 года, оформлена на жену Михальчевского! Как-то непрофессионально с их стороны!» — критикует майданщик работу СБУ.