25.02.2018, Горловка, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Артиллерия ВСУ массированно бьет по Горловке, есть разрушения


На Донбассе украинские подразделения открыли артиллерийский огонь по северной окраине прифронтовой Горловки.

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Такую информацию у себя в телеграмм-канале «Inside Donetsk» сообщает донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прямо сейчас артиллерия ВСУ массировано бьет по Зайцево (северная окраина Горловки). Зафиксированы прямые попадания в жилые дома.

Со стороны треугольника «Донецкий аэропорт-Ясиноватая-Авдеевка» тоже слышна стрельба», – говорится в сообщении.

Также эту информацию подтверждает и.о. главы горловской администрации Иван Приходько на своей странице в социальной сети:

«Центр Зайцева под сильным обстрелом. Прямые попадания в три дома. Полетаева 34 и Загорского 15 и по Багрицкого. Номер дома утончаем».

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