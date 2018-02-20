20.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
  5 805 просмотров
Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина

Аваков и Турчинов оказались на скамье подсудимых


Украинское общество сегодня уже не уверено в справедливости выдвинутых против бывшего президента Виктора Януковича обвинениях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Суд над Януковичем превратился в суд над Аваковым, Турчиновым и многими другими. Адвокаты пытаются активно использовать этот процесс для того, чтобы обвинить представителей нынешней власти в намеренной сдаче Крыма, в том, что они обменяли Крым на власть в Киеве. В какой-то мере им это удается. Мы проводили фокус-группы по этому поводу: общество действительно сегодня находится в растерянном положении — оно уже не уверено в вине Януковича и больше не уверено в правоте новой власти, сформированной после Майдана», — сказал политолог.

По его словам. по итогам суда над Януковичем пока получаются две виновных стороны.

«Одна — бежавший президент и его команда, которые в той или иной мере сотрудничали с Россией для одной части населения и предали интересы другой части. С другой стороны — нынешняя власть, которая боролась за власть, но сдавала национальные интересы в Крыму, на Донбассе и много чего другого», — добавил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть