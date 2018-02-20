20.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Аваков и Турчинов оказались на скамье подсудимых

Украинское общество сегодня уже не уверено в справедливости выдвинутых против бывшего президента Виктора Януковича обвинениях.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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«Суд над Януковичем превратился в суд над Аваковым, Турчиновым и многими другими. Адвокаты пытаются активно использовать этот процесс для того, чтобы обвинить представителей нынешней власти в намеренной сдаче Крыма, в том, что они обменяли Крым на власть в Киеве. В какой-то мере им это удается. Мы проводили фокус-группы по этому поводу: общество действительно сегодня находится в растерянном положении — оно уже не уверено в вине Януковича и больше не уверено в правоте новой власти, сформированной после Майдана», — сказал политолог.

По его словам. по итогам суда над Януковичем пока получаются две виновных стороны.

«Одна — бежавший президент и его команда, которые в той или иной мере сотрудничали с Россией для одной части населения и предали интересы другой части. С другой стороны — нынешняя власть, которая боролась за власть, но сдавала национальные интересы в Крыму, на Донбассе и много чего другого», — добавил Бортник.