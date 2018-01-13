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Аваков и Яценюк крупно подставили Турчинова
В суде разваливается дело о так называемой государственной измене президента Украины Виктора Януковича, отстраненного от власти в результате государтсвенного переворота.
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Такое мнение на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал украинский политолог Алексей Якубин.
Эксперт обратил внимание, что в суде по делу Януковича обвинение пытается под разными предлогами отстранить от процесса адвоката Виталия Сердюка и вернуть более послушных государственных защитников.
«Мы знаем. что после последних свидетельств Авакова и Яценюка многие вещи превращаются в противоположность — по ситуации в Крыму, по тому, когда была точка легитимности для Турчинова. Более того: последний нюанс с грузинскими снайперами. Для генпрокуратуры все это в деле о так называемой измене Януковича начинает превращаться в абсолютную противоположность. На глазах разваливается дело о деньгах Януковича, а параллельно с этим развал грозит и второму пиар-делу о госизмене», — сказал Якубин.
Метки: Александр Турчинов, Алексей Якубин, Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дело Януковича
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