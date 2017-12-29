 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Спецслужбы, Транспорт, Украина

Аваков намерен спасать украинцев с помощью вертолетов


 

В 2018 году министр внутренних дел Арсен Аваков намерен создать на Украине вертолетную службу спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

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Об этом заявили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Передо мной как министром в 2018 году стоит ряд конкретных задач: от изменений в уголовной полиции и полной, 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО — до создания новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации», — цитируют в ведомстве слова министра.

В МВД также напомнили, что недавно подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получили транспортные средства, предназначенные для групп по гуманитарному разминированию. Они будут использоваться для транспортировки пиротехников до мест и районов обнаружения мин, неразорванных снарядов. Машины оснащены георадарами-детекторами для обнаружения взрывоопасных предметов с минимальным содержанием металла.

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