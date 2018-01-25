25.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Криминал, Политика, Украина

Авакова пыталась взорвать банда из бывших атошников


В Киеве силовики задержали организованную преступную группировку, планировавшую ряд терактов, в том числе покушение на главу МВД Украины.

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Об этом в эфире телеканала ZIK заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Военная прокуратура совместно с департаментом контрразведки СБУ и Нацполицией задержали организованную преступную группу, организацию из бывших криминальщиков, тех, кто относится к серьезным криминальным кругам, и бывших участников АТО, которые взрывали людей в Киеве, которые готовили покушения, в том числе на министра внутренних дел Авакова. Об этом никто не говорил», — сказал Матиос.

По его словам, силовики за свои деньги летали в Румынию, где был арестован организатор этой группы и где сейчас проводится экстрадиционная проверка данного человека.

«Ох, будет много, что слышно. Этот подозреваемый — один из бывших руководителей «Укрспирта», – отметил прокурор.

Он также сказал, что группировка имела «бешеное количество денег», что позволило не только спланировать, но уже и начать «воплощать основы террористических актов в центре Киева».

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