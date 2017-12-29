29.12.2017, Одесса, Игорь Плисюк

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Аваковщина во всей красе: до чего довели одесскую полицию

Молодей человек, вас таки интересует , как живет одесская полиция, и чем она отличается от милиции? – И я вам скажу: если раньше мы называли наших бравых слуг закона «ментами», причем вовсе не всегда вкладывали в это слово обидное значения, то теперь – по Одессе ходит грустный каламбур: были менты – остались одни понты… Судите сами.

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Встретил я на днях старого знакомца еще по мирным временам. Достаточно молодого и успешного офицера бывшей милиции. Крепкого и целеустремленного коренного одессита, который делал успешную карьеру благодаря уму, порядочности и преданности своему делу, а не связям и лизоблюдству. Тогда – он был одним из самых перспективных профессионалов вовсе не районного уровня. И даже после «революции» — остался при погонах и не самой маленькой должности, чудом пройдя переаттестацию. В свое время не без юмора рассказывал он мне обо всей этой процедуре, в ходе коей в «экзаменаторах» иные сыскари узнавали своих былых «клиентов», проходивших совсем не по политическим делам и вовсе не как свидетели или пострадавшие. Да и вопросы они задавали отнюдь не по профессии, но порой в стиле «перечислите всех героев «Небесной сотни». Чем вам не старый анекдот о музыканте, которого «вычистили» из партии в 20-е годы за то, что он играл на свадьбе Мишки Япончика. А когда жена его упрекнула — что же ты не отперся, он ответил: — а что я мог сказать, если вся комиссия на той свадьбе гуляла!

Многое узнавал я от него за эти годы о невеселой жизни нынешней полиции. О том, что на глазах растет не только профессиональная преступность, почувствовавшая слабость большинства новых «блюстителей закона». Ведь едва ли не половину грабежей, хулиганств, изнасилований и прочих заведомо преступных деяний, причем зачастую – с применением огнестрельного и холодного оружия, — совершают «герои-ветераны АТО», озверевшие в карательной операции на Донбассе, и привыкшие относиться к мирным людям, как к своим «законным» жертвам. Не отстают от них и тыловые крысы-«активисты», почти легально занимающиеся рэкетом и крышеванием наркоторговли, проституции и прочих доходных промыслов. А Киев в лице министра Авакова – с одной стороны, требует повышения раскрываемости, с другой же – негласно запрещает открывать дела на своих питомцев. Всех этих головорезов и мародеров из «добробатов» и «самообороны майдана».

В результате, даже самые отъявленные негодяи в совсем уж вопиющих случаях, отделываются статьей о «хулиганке». И выходят на свободу под подписку. Или – получают условные сроки. Чаще всего же – все гасится на корню. Правда, информация скрупулезно собирается и хранится. С одной стороны – для того, чтобы легче было управлять «цветом нации», с другой же – в надежде на то, что рано или поздно, придется им ответить перед законом, а не его нынешней позорной имитацией.

Так вот, в эту встречу спросил я у своего приятеля: — ну что, новую звездочку когда обмывать будем, тебе ведь ее давно должны были дать? А он мне и отвечает: — да в гробу я её видал! Знаешь, как теперь присваивают очередные звания?! – Оказывается, в последнее время действует негласный приказ шефа МВД Авакова, по которому офицеры полиции могут получить заслуженное следующее звание только после трехмесячной «командировки» в зону АТО! Проще говоря, пройти этакое бандитское «причастие кровью», став соучастником преступлений карателей. Так же дело обстоит и с теми, кто, не пройдя аттестацию, или будучи изгнан из милиции еще до «революции», желает вернуться на службу. Дескать. докажи делом преданность режиму. Кстати, этих часто по возвращении из «командировки» просто «кидают», объясняя: вакантных должностей нет!

И большинство тех офицеров, кто сохранил совесть, или хоть здравый смысл, от «добровольно-принудительного» участия в военных преступлениях отказываются, предпочитая делать свое дело пусть и в старых чинах, но не марая рук братоубийством. А то и – переводясь по собственному желанию на менее ответственные места. Как сделал и мой собеседник, добровольно ушедший с достаточно престижной и перспективной должности на понижение. Потому как – нормальные профессионалы понимают нехитрую истину, особенно близкую правоохранителям: любое преступление рано или поздно выходит на свет Божий. И никакие политические мотивы не делают карателей и их покровителей персонами неприкосновенными.

А потому – лучше уж оставаться человеком в небольших чинах и спать спокойно, не боясь неминуемой кары. Бог ведь не фраер, да и режим, в котором уголовщина и аваковщина стали синонимами, не только не вечен, но и обречен. Всему свое время, и возмездие неминуемо приближается! А честные сыщики всегда нужны.